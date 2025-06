Mauro Icardi celebró la decisión de la Justicia con un descargo en el que no se guardó nada

Después de más de seis meses de enfrentamiento judicial con Wanda Nara por la tutela de Francesca e Isabella, Mauro Icardi recibió una noticia que no tardó en festejar -como suele hacer habitualmente- en las redes sociales y la cual retrasará su viaje a Turquía, país al que tenía previsto viajar los primeros días de julio para continuar su labor como delantero del Galatasaray.

Según trascendió, el futbolista consiguió que el juez autorice a que sus hijas se trasladen a su casa durante siete días e, incluso, que puedan pasar tiempo con su novia, María Eugenia ‘la China’ Suárez.

Desde su cuenta de Instagram, donde tiene poco más de 13 millones de seguidores, el rosarino le envió varios mensajes a sus detractores.

Primero, le respondió a Guillermo López, el abogado señalado por mensajes ofensivos hacia el entorno del deportista y a la ex Casi Ángeles, con quien protagonizó varias idas y vueltas en distintas oportunidades.

Mauro Icardi retrasaría su viaje a Turquía unos días.

“Y claro, ¿qué puede decir un monito que solo supo patear una pelota en toda su vida? Tal vez si hubiese empezado la escuela, tendría mejor capacidad de comprensión", escribió López desde su cuenta de X, donde replicó la noticia en la que Icardi apuntaba contra él.

Acto seguido, el deportista le hizo captura y decidió subirlo a su Instagram, donde agregó: “Epa, epa, ¿anda nervioso el peladín? No solo empecé la escuela, terminé la primaria, la secundaria, y estuve a punto de empezar una carrera universitaria, pero la vida y mis dotes con la pelotita tenían algo mejor preparado para mi futuro... Trabajar y ganar mi dinero honradamente, que dudo que sepas lo que significa”.



Mauro Icardi pasará siete días con sus hijas.

“Recordemos que sos el monito de Payarola, el que agrede a un nene de 4 años, el que es socio y cómplice de estafas a ancianos, de extorsionar a un chico, de robarle a un colega que también patea la pelotita. Pero cuando creía que no podía ser peor, nos encontramos con que decís ser abogado y ejerces sin matrícula”, continuó y le lanzó una indirecta a Wanda Nara sobre los letrados que la representan: “¿Andás nervioso porque se les están cayendo las caretas uno a uno? Confié en la Justicia desde el primer momento, y confió en que gente lacra y basura como ustedes terminen tras las rejas. Sí, señores, esta gente representa a mis hijas. ¡Qué vergüenza!”.



Mauro Icardi apuntó también contra Guillermo López, con quien lleva un enfrentamiento en la Justicia.

Pero eso no fue todo. El joven de 33 años se hizo eco de un recorte en el que en DDM (América TV) se relataba la decisión judicial que le permitirá disfrutar a las pequeñas unos días. “Quiero ver a todos los periodistas basuras que me atacaron, a todos aquellos que juzgan tras de un teléfono o una pantalla con cuentas falsas, … Me pregunto, ahora, ¿saldrán a decir algo o como la verdad no vende, hay que vivir del chisme y del invento?“, lanzó.



Mauro Icardi pidió que la Justicia penalice a las "mujeres que hacen denuncias falsas".

En ese sentido, se defendió de las acusaciones sobre violencia en su contra, las cuales complicó la revinculación con las dos menores. “Me trataron de loco, de mentiroso, pero sobre todo de violento... Acá está la prueba de que fue todo armado, todo inventado cuando tuvieron conocimiento del artículo 13 y no fue una denuncia, fueron 3 falsas denuncias“, cerró. /La Naciòn