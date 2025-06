Créditos para beneficiarios de ANSES: cómo pedir hasta $1.000.000 online

Desde este mes, los créditos para beneficiarios de ANSES están disponibles a través del Banco Nación y el Banco Provincia. La iniciativa permite que jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) soliciten hasta $1.000.000 sin necesidad de asistir a una sucursal, con gestión 100% digital y cuotas fijas en plazos de hasta 60 meses.

El proceso se realiza desde el celular o la computadora, accediendo con el CUIL y clave digital a las plataformas de los bancos oficiales. Los fondos se acreditan en pocos días y están pensados para cubrir gastos personales, arreglos en el hogar o situaciones imprevistas. El trámite es sencillo y no exige tener un historial crediticio perfecto.

Los requisitos básicos para acceder incluyen ser beneficiario de ANSES, cobrar a través de una cuenta en Banco Nación o Provincia, ser mayor de 18 años, residir en Argentina y presentar una declaración jurada de ingresos. También es necesario tener el DNI y CUIL actualizados.

Cómo funciona el préstamo y cuánto se paga por mes

Los créditos personales para beneficiarios de ANSES ofrecen condiciones accesibles y estables. Se puede devolver el dinero en cuotas fijas a 24, 36, 48 o 60 meses. Por ejemplo, un préstamo de $1.000.000 puede implicar cuotas de entre $62.000 y $66.000 si se elige devolverlo en 24 meses. Si se opta por el plazo máximo, las cuotas mensuales bajan a un rango entre $38.000 y $45.000.

Antes de confirmar la solicitud, los usuarios pueden utilizar un simulador online disponible en la página oficial de ambos bancos. Allí, según los datos ingresados y el perfil del solicitante, el sistema calcula el valor exacto de la cuota mensual.

Un punto importante es que no se exige contar con antecedentes financieros impecables. Aunque se realizará una evaluación básica, no tener historial crediticio no es un impedimento para acceder al préstamo, siempre que la situación económica sea razonablemente estable.

Paso a paso: cómo solicitar los créditos desde el celular

Solicitar los créditos para beneficiarios de ANSES es un proceso rápido que puede completarse desde cualquier dispositivo. Primero, se debe ingresar a www.bna.com.ar (Banco Nación) o www.bancoprovincia.com.ar. Luego, iniciar sesión con CUIL y clave digital, o bien crear una cuenta desde la app oficial si aún no se posee una.

Una vez dentro, se selecciona la opción “Préstamos personales” y luego se elige la línea correspondiente a AUH o prestaciones ANSES. Allí se define el monto deseado, el plazo de devolución y el sistema mostrará el valor estimado de las cuotas. Finalmente, se confirma la solicitud y, si se aprueba, el dinero se deposita en la cuenta del beneficiario.

La disponibilidad de este tipo de financiamiento digital representa una herramienta clave para miles de argentinos que necesitan acceder a un crédito de forma ágil, sin complicaciones y sin tener que acudir físicamente a una sucursal bancaria. (Con información de BAE Negocios)