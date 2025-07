Vuelve a jugar al fútbol: El equipo que fichó al Papu Gómez

Luego de tres años de inactividad por el caso positivo de doping, el Papu Gómez se prepara para volver a las canchas, para volver a jugar de manera profesional y en Italia, una de las ligas que conoce la perfección y que siempre tuvo el deseo de volver tras la sanción. El campeón del mundo se prepara para lo que será su regreso, aunque tendrá que esperar un tiempo hasta que se termine de cumplir con la fecha estipulada.

En la recta final de su suspensión, el volante de 37 años llegó a un acuerdo para volver a ser jugador profesional, vivir el día a día como hace tres años atrás y volver al mercado del fútbol. El Papu Gómez tiene todo acordado con Calcio Padova, club de la Serie B de Italia –segunda división-, por dos temporadas y con la posibilidad de extenderlo por uno más, según explicó Matteo Moretto, periodista de “ESPN” en Europa.

A pesar de haber firmado contrato, el ex Arsenal de Sarandí no podrá jugar un partido oficial hasta el 20 de octubre cuando expire la sanción del doping, aunque sí se entrenará a la par de sus compañeros. De esta manera, podría tener su estreno al día siguiente, ya que será liberado para que regrese a las canchas donde siempre fue feliz y así dejar en el pasado todos los fantasmas que lo atormentaron durante la sanción.

Una sanción que cambió para siempre su carrera

En octubre de 2022, mientras jugaba para el Sevilla, tuvo un control de doping y el resultado fue positivo, por lo que fue suspendido por “negligencia grave” tras encontrarle terbutalina, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje. Incluso, el propio futbolista reconoció que tomó por error un jarabe de su hijo menor y a pesar de las constantes apelaciones, nunca pudo reducir la pena.

“El primer año fue complicado porque no podía hacer nada. No me permitían entrenarme con el equipo, no podía entrar a la Ciudad Deportiva del Monza. Entonces tenía que entrenarme solo. No podía hacer el curso de entrenador, como tenía tiempo me quise poner a entrenar o hacer algo. Cuando te suspenden, te suspenden de todas las actividades deportivas”, comentó el Papu Gómez en una entrevista hace unos meses.