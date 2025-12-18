A los 14 años, Florencia Mardones ya compite entre las mejores de Sudamérica: “Quiero ser tenista profesional"

Con apenas 14 años, Florencia Mardones ya dejó atrás las promesas y los “quizás”. El 2025 fue el año en el que su nombre se consolidó definitivamente en el tenis juvenil sudamericano y en el deporte salteño. La distinción como Deportista del Año no fue un premio más: fue la confirmación de un camino recorrido con constancia, resultados y una convicción clara. Su objetivo es uno solo: ser tenista profesional.

La noche de la premiación todavía la emociona. “Sabía que era un premio difícil de ganar porque hay muchos deportistas muy buenos, pero sentía que tenía chances. Poder ganarlo me pone muy feliz”, contó Florencia en diálogo con Gente de Salta. No solo fue la primera vez que se llevó el Oro, sino que además se convirtió en la primera mujer tenista en obtener este reconocimiento en la provincia.

El respaldo a ese premio está en los números. Florencia cerró el año dentro del Top 10 sudamericano Sub-16 según el ranking de la Confederación Sudamericana de Tenis y alcanzó el puesto 4 del ranking argentino en la misma categoría. Todo esto, compitiendo en una división superior a la que le corresponde por edad y en un país considerado potencia mundial en el desarrollo juvenil del tenis.

Uno de los puntos más altos de la temporada fue el título nacional Sub-16, logrado frente a rivales con hasta dos años más. “Es un título importante, pero hay que seguir”, dijo con una madurez que sorprende tanto como su nivel de juego. En la final venció en sets corridos a Ámbar Corbalán, una de las mejores del país. “Fue un partido duro, pero gané 6-3, 6-3”, recordó.

Esa exigencia no la intimida. Florencia está acostumbrada a entrenar en contextos de máxima competencia. “Entreno con varones, entonces estoy muy acostumbrada a ese nivel”, explicó. Esa preparación se refleja también en su rendimiento internacional, donde conquistó dos torneos sudamericanos y se mostró cómoda compitiendo entre las mejores. “El nivel es muy parejo, parecido al de acá”, analizó con naturalidad.

Desde la cuna con la raqueta

La historia con el tenis comenzó casi antes de que pudiera recordarlo. “Empecé a jugar a los 3 años”, contó. A los 6 ya competía y ganaba torneos locales; a los 8 jugaba en Sub-12; y a los 10 daba el salto a los nacionales. Un proceso sostenido, sin atajos, que hoy la encuentra en la élite juvenil del continente.

Su vida cotidiana gira alrededor del alto rendimiento. Florencia cursa el colegio de manera online, lo que le permite entrenar durante el día y estudiar por la noche. Rinde exámenes dos veces al año, en un esquema pensado para acompañar su carrera deportiva sin dejar de lado lo académico.

Cuando se le pregunta por el futuro, no duda.

“Quiero ser tenista profesional, con mi nivel de juego lo veo posible”

Sabe que el camino implica viajes, sacrificios y competencia constante, pero cuenta con el apoyo de su familia, su entorno y sponsors.

El gran desafío que viene

El cierre de 2025 le abrió las puertas a un 2026 intenso y desafiante. Su calendario comenzará en enero con torneos en Uruguay, continuará por Perú y Paraguay, y tendrá dos paradas clave en Brasil, dentro del circuito sudamericano.

El gran objetivo llegará entre mayo y junio. Si logra mantenerse entre las tres mejores del ranking sudamericano, Florencia integrará el equipo de la Confederación Sudamericana de Tenis para una gira europea de dos meses, con competencias en Austria, Alemania e Italia, enfrentando a las mejores Sub-16 y Sub-18 del continente.

Será una prueba determinante. Como señala su entrenador y tío, Carlos Mardones, el tenis europeo —junto al estadounidense— marca la vara del alto rendimiento mundial. Florencia lo sabe. Y está lista para medir hasta dónde puede llegar.