¿Sigue Mentesana o hay cambio de mando? Todo lo que tenés que saber de las elecciones en Gimnasia y Tiro

Los socios del Club Gimnasia y Tiro de Salta irán hoy a las urnas para decidir el futuro de la institución, en una elección que enfrenta la continuidad del actual presidente Marcelo Mentesana con la renovación propuesta por Ximena Dávalos Santamaría, la primera mujer en encabezar una lista en la historia del "Albo".

La votación se realizará en la sede social de calle Vicente López 670, de 10 a 18 horas, donde los socios habilitados elegirán entre dos listas para el período de dos años: la oficialista "Celeste y Blanca", liderada por Mentesana, quien busca su séptima reelección consecutiva, y la opositora "Todos Juntos", comandada por Dávalos Santamaría.

Mentesana, al frente del club desde hace años, defiende la continuidad de su equipo de trabajo y resalta los logros en infraestructura, consolidación económica y procesos deportivos sólidos. "Los socios nos conocen y saben lo que le dimos al club estos años. Vamos a trabajar con seriedad y responsabilidad", declaró el presidente, destacando el crecimiento notorio de la institución bajo su gestión.

Por su parte, Ximena Dávalos Santamaría representa un hito al ser la primera mujer candidata a la presidencia, proponiendo una renovación que fortalezca subcomisiones, mejore la comunicación interna y externa, y retome la grandeza del club. "En todos los ámbitos es bueno renovar. Somos capaces de ver esos detalles y fortalecer áreas que han sido descuidadas", expresó en El Tribuno.





