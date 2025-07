Un perro de la China Suárez murió de forma trágica y la culpa sería de Mauro Icardi

Un lunes cargado de tensión, acusaciones cruzadas y revelaciones inesperadas sacudió al mundo del espectáculo. Todo comenzó cuando la China Suárez apuntó duramente contra Benjamín Vicuña por revocarle el permiso para viajar con sus hijos Amancio y Magnolia a Turquía, apenas 48 horas antes del vuelo junto a Mauro Icardi. Pero como si eso fuera poco, la infaltable Yanina Latorre arrojó una bomba aún más impactante: uno de los perros de la actriz habría muerto electrocutado en su casa.

Qué le pasó a Wet, el perro rescatado de la China Suárez

La panelista de LAM usó sus redes sociales para lanzar la fuerte denuncia sobre la trágica muerte de Wet, el perro rescatado por la China en plena tormenta meses atrás. “Me dicen que el perro de la China murió electrocutado hace unos días en la casa de los sueños... tiene cerco eléctrico. Qué locura todo”, escribió Latorre. Pero su ironía no se detuvo ahí: "¿Qué raro que no lo despidió en redes, no?", remató, generando indignación y desconcierto entre los seguidores de la actriz.

Yanina Latorre y un dato desconocido sobre la China Suárez en medio de su viaje a Turquía.

@yanilatorre

Yanina fue por más y deslizó que el responsable del sistema eléctrico que habría causado la tragedia sería nada menos que Mauro Icardi. "El cerco eléctrico Mauriño lo puso por los carpinchos. Un encanto de hombre", disparó sin filtros. A su vez, la panelista detalló que la pareja había salido rumbo al aeropuerto en una combi, dejando a sus hijos llorando desconsolados al cuidado de la niñera.

La información de Yanina Latorre.

@yanilatorre

Wet, el perro en cuestión, no era cualquier mascota. Semanas atrás, la propia China había contado con emoción cómo lo había rescatado de la calle: "Estaba corriendo un día que diluviaba... lo llevamos, lo operamos, y como era muy viejito y nadie preguntaba por él, lo adoptamos", había relatado en una entrevista con La TV Pública.

Hasta ahora, la China Suárez no confirmó ni desmintió la muerte de Wet, pero las redes ya estallaron con mensajes que mezclan apoyo, críticas y preguntas sin respuesta. Mientras la “casa de los sueños” se transforma en escenario de pesadilla, el escándalo promete seguir dando tela para cortar en las próximas horas.