¿En las valijas del avión libertario traían "fierros" para montar una SIDE paralela? Tensión en el poder

El escándalo de las valijas implosionó las relaciones internas del Gobierno. El gobierno de Javier Milei es un volcán en ebullición de nervios y tensiones porque el asesor estrella del Presidente, Santiago Caputo, quedó enfrentado a sus funcionarios de la Aduana, la DGI y el ARCA, hombres que responden a él y a su primo, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

Según pudo saber iProfesional, el juez penal económico número 2, Pablo Yadarola, ordenó identificar funcionarios de esos organismos que operaban el 26 de febrero en el Aeroparque Jorge Newbery para citarlos a declarar el motivo por el cual no revisaron 10 valijas sospechosas.

Ese día a las 8.12 llegó desde Miami Laura Belén Arrieta, de 32 años, gerenta de Asuntos Corporativos de OCP Tech, empresa del ex espía Leonardo Scatturice, amigo de Santiago Caputo. Arribó en el avión Bombardier 5000 de Scatturice con 10 valijas que ingresaron sin revisar en la Aduana del aeroparque, lo cual implica posible delito de contrabando.

Según confiaron a iProfesional fuentes oficiales, Caputo ahora estalló de furia contra el director de la Aduana, José Veliz, y su par de la DGI, Andres Vazquez, a quienes designó el propio asesor, por recomendación de Scatturice.

También en la intimidad del Gobierno señalaron que el malestar de Caputo es contra el director de la Autoridad de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, que confirmó públicamente que las valijas no se habían revisado y lo justificó porque dijo que es una facultad aleatoria de la Aduana que elige cuáles valijas revisar y que por ser un vuelo procedente de Estados Unidos ya estaban revisadas.

El argumento fue más perjudicial que haber callado porque reconoció en público que la Aduana no revisó el equipaje. Las fuentes cercanas al Triángulo de Hierro que conforman Milei, su hermana Karina Milei y el propio Caputo aseguran que en esas valijas venían "fierros" para montar una SIDE paralela a la SIDE oficial que dirige Sergio Neiffert.

En la Casa Rosada niegan esta versión, pero al mismo tiempo se sabe que Scatturice es asesor en inteligencia de Caputo. "Estos chicos quieren jugar a los espías", dicen funcionarios enfurecidos por las derivaciones del escándalo.

"Para colmo, la tecnología es obsoleta", señalaron otras fuentes al tanto del escándalo. Luego de mucho analizar en el Triángulo de Hierro sobre la mejor reacción frente al escándalo optaron por elegir la "no reacción". El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este lunes el cierre de la Dirección de Vialidad para tapar el escándalo, pero este miércoles no hubo referencias públicas.

Mientras esto ocurría, se supo que Adorni quedó en evidencia cuando mintió cuando negó la información adelantada por el periodista Carlos Pagni en el canal LN+ y dijo que era "o un idiota o un operador". Otra decisión tomada este martes es blindar con el silencio a Adorni sobre este asunto.

Si le preguntan sobre el escándalo, Adorni dirá que "es un tema sobre el cual no puedo opinar porque está investigando la justicia". El problema de Milei y de Caputo es precisamente ese: que Yadarola dispuso identificar funcionarios de la Aduana, la Dirección de Migraciones y la Autoridad Nacional de Aviación Civil (ANAC) para declarar sobre el momento en que Laura Belén Arrieta ingresó las valijas.

En un momento, la joven empleada de Scatturice le dio un teléfono a una funcionaria de la Aduana y se notó un diálogo y un gesto de acuerdo entre ambas. Los fiscales Claudio Navas Rial y Sergio Rodríguez deberían preguntarle a esa oficial con quién habló en ese breve llamado y quien dio la orden. "Ese es el momento más temido, porque si dicen que habló con una autoridad, llamarán a esa autoridad", señalan fuentes cercanas al Triángulo de Hierro.

Belen Arrieta es una amiga personal de Santiago Caputo y empleada de Scatturice, un ex espía y empresario que asesora a Caputo y a la SIDE de Sergio Neiffert, pero además tiene contratos con Educación y otros organismos del Estado.

Otro factor de alta preocupación en el Gobierno era que este martes estaba citada a declarar a la Comisión Bicameral de Inteligencia la diputada Lourdes Arrieta, que no es pariente de Laura Belén Arrieta sino quien denunció a Neiffert ante esa comisión por supuestos gastos injustificados en la SIDE.

Pero Lourdes Arrieta también conoce relaciones en el mundo de la inteligencia que fueron denunciados y también vincula el caso de las valijas con posibles conexiones con el escándalo de la cripto Libra, donde también está involucrado Milei y su hermana Karina Milei y el propio Caputo.

Dicen en La Libertad Avanza que la Casa Rosada había encomendado a algunos diputados de la Comisión Bicameral de Inteligencia que traten de contener a Lourdes Arrieta o al menos de refutarla en la discusión secreta.

En medio de este conflicto interno de Caputo entró en cortocircuito con los funcionarios nombrados por consejo de Scatturice en la Aduana, la DGI y en el ARCA fue desplazado por Karina Milei del armado en el territorio bonaerense de la coalición de La Libertad Avanza con el PRO, tema que quedó en manos de Sebastián Pareja.

Para colmo, el director del ARCA es Juan Pazo que responde al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, primo del Caputo que es asesor presidencial. Además, la mujer que traía las valijas en el vuelo privado es el nexo con la Conferencia de Acción Política Conservadora CPAC porque Scattuirice vincula a Caputo con Barry Bennet, asesor del presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

"Esto no será bueno para la relación con los Estados Unidos, porque en la embajada norteamericana toman nota de que el nexo con el gobierno de Trump es Scatturice un ex espía que manda valijas de posible contrabando desde Miami sin revisar en la Aduana y no queda prolijo", dijo un funcionario.

Una de las peores noticias es que todas las balas le pegan a Santiago Caputo porque no existe un funcionario de menor jerarquía que sirva como fusible para hacer rodar su cabeza. "Nadie quiere echar a un funcionario de menor jerarquía porque pueden hablar", señaló otro observador del conflicto.

Por eso, en el seno del Gobierno se eligió que la mejor reacción frente al conflicto era no reaccionar públicamente y tratar de controlar los daños en forma interna.

Tambien en el gobierno temen que el juez Yadarola cite a declarar a funcionarios de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que pudo haber revisado el avión Bombardier de Scatturice que permaneció en tránsito durante una semana antes de partir hacia Paris, pero ya sin las valijas.

En medio de este conflicto, Caputo pudo comprobar que la rigidez de la negociación del armado político de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires provocó la fractura del PRO bonaerense, por cuanto cuatro intendentes decidieron no aliarse con la fuerza violeta y generó un cisma.

Es posible que esta división se traduzca en el bloque del PRO de la Cámara de Diputados que dirige Cristian Ritondo, que es uno de los negociadores con Pareja junto a Diego Santilli. "Se fractura el bloque de intendentes, de diputados y también de senadores, porque el jueves podrían votarle la ley jubilatoria a Milei", señalan en el macrismo.

En este contexto de malas noticias, Milei tuvo que suspender su viaje este miércoles a Tucuman para celebrar el Día de la Independencia porque los gobernadores avisaron que no irán a acompañar al Presidente. Solo habían confirmado los de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dueño de Casa, de Catamarca, Raúl Jalil, y el de Jujuy, Carlos Sadir. En cambio el mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dijo que "recibió la invitación pero no lo dio importancia".

Los 24 gobernadores y el jefe de gobierno porteño Jorge Macri le reclaman más fondos a la Nación y enviaron un proyecto de ley al Senado para distribuir la partida de Aportes del Tesoro Nacional y coparticipar el Impuesto a los Combustibles Líquidos que Milei no usó. Ese proyecto sería debatido este jueves y podría complicar a Milei.

En esa misma sesión, podría aprobarse el aumento a los jubilados y los fondos para discapacidad, mientras que en la Cámara de Diputados se aprobó el dictamen para llevar al recinto la emergencia pediátrica y financiamiento para el Hospital Garrahan. Todos esos proyectos que implican mayor gasto fiscal serán vetados por Milei, pero podría colisionar otra vez con una mayoría parlamentaria que rechazaría el veto. En rigor, muchos funcionarios interpretan que la presión de los gobernadores es un mensaje para las elecciones de octubre: más recursos o menos gobernabilidad y apoyo electoral para llegar bien a 2027. /iProfesional