Cómo era el lujoso yate de José Luis Manzano por dentro: Fotos

El superyate Sea Lady II y sus 41,3 metros de eslora acababa de cargar diésel marino en la capitanería del puerto de Saint-Tropez, en Francia, antes de estallar en el atardecer del 10 de julio. Se desconocen las razones del incendio, que investigan los bomberos de la región de VAR.

La gasolinera nunca está, por razones de seguridad, en el harbour -muelle- para millonarios de esta playa del jet set en la Costa Azul , donde la amarra cuesta 50.000 euros en plena temporada de verano, sino más alejada. El verdadero precio suele ser un secreto entre la capitanería y la empresa que es dueña del barco y su frecuencia en el balneario. El barco llevaba 7 pasajeros y 8 tripulantes, que han sido alojados en un hotel.

Según confirmó Clarín, la embarcación pertenece al empresario y lobista José Luis Manzano, socio de Daniel Vila en el grupo América y como controlantes de Edenor, entre otros negocios, muy cercano a Sergio Massa y, en los últimos tiempos, al gobierno de Javier Milei.

Un argentino de Sain Tropez vio al también ex ministro del Interior de Carlos Menem viviendo en ese barco el verano pasado. Estaba alojado en el yate junto a su familia. Pero nadie lo ha visto aún en esta temporada en el pequeño pueblito del Mediterráneo.

l yate Sea Lady II. El empresario Manzano lo usó en la temporada del año pasado.

Solía concurrir al Club 55, un club de la playa en la playa de Ramatuelle. El club tiene un barco y un marinero, que los recoge a los clientes de su barco y los regresa, tras pasar el día entre las celebridades que allí concurren. Desde Elton John a Madonna, Mick Jagger o Jerry Hall, que tenía una casa allí.

“El barco es un charter, que se alquila. Está en alquiler por una semana, quince días o un mes. Recién había llegado y no estaba estacionado en el frente del puerto sino más atrás. Eso evitó que otros yates se incendiaran porque el incendio fue enorme. Pero este verano no estaba allí Manzano. Hay muchos argentinos, que se están yendo esta semana, después de un mes aquí .Pero el exministro no está en Saint Tropez todavía, que yo sepa”, relató un argentino en Francia.

Manzano había elegido esta temporada vivir en Ginebra, Suiza, junto a su familia. El ahora empresario se inició en los negocios internacionales después de su paso por San Diego, con una compañía petrolera en Londres, que vendía petróleo fraccionado.

El empresario y lobista José Luis Manzano.

Según Boat International, el superyate Sea Lady II fue producido por el astillero de W.A. Souter & Son. Sufrió graves daños en el incendio mientras se encontraba atracado en el fondo del Puerto de Saint Tropez, pero lejos de los demás yates.

Las llamas afectaron al yate de al lado, forzaron el cierre de varias calles del puerto del pueblo y el centro se cubrió de humo negro. Esas inhalaciones afectaron a dos de sus ocho tripulantes, que fueron evacuados y recibieron tratamiento por inhalación leve de humo. Los demás, junto a los pasajeros, fueron alojados en un hotel.

Como estaban sus tanques de combustible cargados de diésel, los servicios de emergencia tuvieron dificultades para ingresar al barco para combatir el incendio. Pero lograron controlarlo a las 3 de la mañana del viernes.

El yate se encuentra ligeramente escorado tras el incidente, lo que aumenta el temor de que se hunda en el puerto. Se han desplegado barreras anticontaminación para minimizar el daño ambiental.

Una treintena de bomberos llevaba a cabo una operación de limpieza este viernes en el puerto de Saint-Tropez (departamento del Var), donde el yate se incendió.

Un yate con bar, lujo y ambientación de diseñador francés.

El incendio se declaró a las 19:45 h del jueves, justo después de atracar en el antiguo puerto de este exclusivo destino turístico de la Riviera, cerca del sindicato portuario y la gasolinera. "Los ocho tripulantes y siete pasajeros fueron evacuados y trasladados a un hotel", declaró el departamento de bomberos el viernes, añadiendo que el incendio había sido contenido durante la noche, a las 3.30 am. A última hora del viernes, los bomberos seguían ocupados en contener y controlar la contaminación por hidrocarburos causada por el incidente.

Detalles del yate del yate de lujo incendiado

Entregado en 1986, el Sea Lady II es el buque insignia del astillero británico W.A. Souter & Son y es una obra del veterano diseñador Don Shead.

Contaba con un bar salón semicircular, cenas al aire libre en la cubierta de popa y una configuración de cinco camarotes con cinco baños más jets ski, un gomón, materiales para bucear, un bote para traer a los pasajeros hasta la playa y volver.

Sea Lady II, un yate de lujo.

La experiencia para el pasajero es premium. La tripulación ofrece chef a bordo, camareros, actividades acuáticas, equipo de buceo, instructores para las motos de agua, entre otros servicios a la carta.

Renovado en 2024, el superyate suele estar disponible para alquiler por 80.000 euros semanales (sin incluir tasas) durante la temporada alta. El de Manzano era uno de los botes de lujo que tenían las compañías de charter en oferta este verano.

El yate de José Luis Manzano, por dentro.

Este lujoso yate podía recibir 10 invitados en cuatro suites y una cabina Twin. En la baja sesión puede ser alquilado en 65.000 euros a la semana más las expensas y en la alta temporada, entre 80.000 y hasta 90.000 euros la semana.

Pueden llegar a Mónaco, a la costa Amalfi, a la isla de Córcega, la Costa Azul, Riviera de Liguria y las islas Baleares.

El yate se alquila como charter de lujo para celebridades y millonarios.

Este tipo de embarcaciones forma parte del mercado de charters de lujo para millonarios, empresarios, celebridades o cualquier cliente dispuesto a pagar ese nivel de servicio exclusivo por una semana o más. Plataformas como Fraser Yachts o Burgess Yachts suelen gestionar este tipo de alquileres y ofrecen el yate de Manzano entre las opciones.

Sea Lady II, el yate de Manzano.

El Sea Lady II es un yate a motor con una eslora total de 41,25 metros. Tiene una manga de 7,37 m, un calado de 2,2 m y un volumen de 277 GT. El lujo se le ve en los detalles, con un diseño exterior y arquitectura naval de Don Shead Yacht Design, un diseño interior de Frédéric Mechiche.

El yate de Manzano, Sea Lady II, tiene 41,25 metros de eslora.

El yate tiene un casco y una superestructura de aluminio. Está propulsado por dos motores Caterpillar Inc., que le permiten alcanzar una velocidad máxima de 16 nudos con una capacidad de 45.000 litros de combustible a bordo.

En el ranking mundial de yates más grandes, el superyate Sea Lady II ocupa el puesto 2.172. Es el más grande construido por W.A. Souter & Sons.

Sea Lady II ocupa el puesto 2.172 entre los yates de lujo más grandes del mundo.

Sea Lady II está registrado en SuperYatch Times iQ. Es el experto virtual en inteligencia de superyates para cualquier persona que toma decisiones claves o propietarios de embarcaciones de lujo exigentes.

El yate de José Luis Manzano, con cinco camarotes, uno de ellos twin.

El negocio de los superyates es un sector muy confidencial, lo que implica que la información a menudo puede ser limitada, inconsistente o simplemente errónea. En este lugar al que se accede por suscripción solamente, figura el nombre del verdadero propietario, generalmente compañías, que lo consideran el yate de la empresa para mostrar su poder y lo alquilan semanalmente para pagar sus costos.

El yate tiene jets ski, un gomón, materiales para bucear y un bote para traslado de pasajeros.

El recurso de las empresas offshore es, también, una manera de ocultar el bien en patrimonios expuestos, lejos de la mirada del fisco o los organismos anticorrupción. /Clarìn