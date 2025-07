La dramática confesión una de las personas más cercanas a Bilardo: “Ya no me reconoce”

Desde hace casi una década, Carlos Bilardo, de 87 años, está recluido en su casa. El técnico de la selección argentina campeona del mundo en 1986 padece del síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurológica poco conocida -con síntomas similares al Alzheimer y al Parkinson- que fundamentalmente produce un severo deterioro cognitivo. Le fue diagnosticada en 2017, y desde entonces solo se sabe de él a través de lo que transmiten las personas que van a visitarlo, mayormente exfutbolistas que fueron dirigidos por él.

No solo suelen visitarlo los excampeones del 86, también quienes lo tuvieron como director técnico en Estudiantes a principios de la década del 80 y que se consagraron en el torneo local. Entre ellos, está Miguel Ángel Lemme, un hombre que luego de terminada su carrera como futbolista fue convocado por Bilardo como colaborador en varios de sus cuerpos técnicos. Lemme se convirtió con el tiempo en un gran amigo de Bilardo. Y es quien más está en contacto con él, además de la esposa, Gloria, y la hija, Daniela.

Carlos Bilardo, con Lemme y Néstor Lorenzo, exdirigido suyo y hoy DT de la selección de Colombia

En las últimas horas, en una entrevista brindada al programa Superdeportivo, de Radio Villa Trinidad, de Santa Fe, Lemme contó con dolor cómo evoluciona la enfermedad de su amigo. “El sábado estuve merendando con él, después llegó Daniela con los nietos... Yo cuando llega la familia me voy”.

Consultado sobre si Bilardo lo reconoce cuando va a verlo, Lemme fue tajante: “A mí no me reconoce, no reconoce a nadie. A veces confunde a la hija con la mujer y a la mujer con la hija. Hará un año y medio, dos años, dije que el día que no me reconozca no voy más. Pero es más fuerte que yo. Lo quiero tanto que siempre voy a estar al lado de él. Tuvo alrededor doscientas mil personas para llevarlas [a trabajar con él] y siempre me llevó a mí. Fue una conexión del año 82 hasta hoy. Y más ahora, no lo voy a dejar ni loco, no le suelto la mano ni loco. Él no me la soltó a mí y yo no se la suelto ni loco”.

“Antes iba de lunes a viernes. Ahora voy dos o tres veces por semana porque me hace mal. Tomo un café, le hablo... Siempre que llego, entro cantando ‘es el equipo del Narigón’. Le canto, lo abrazo, lo beso... El otro día me dice ‘qué hacemos acá’. Le digo: ‘¿Dónde querés estar, adonde estábamos antes?’. ‘Sí, sí, sí, sí’, me dijo. Y cuando volví y le conté a mi mujer explotamos los dos. A veces me vuelvo llorando", contó Lemme con emoción.

Cada tanto sus exdirigidos suben a las redes imágenes de visitas a la casa de Bilardo. Por ejemplo, el 16 de marzo, en su último cumpleaños, fueron a saludarlo varios de los excampeones del 86: Garré, Ruggeri, Islas, Burruchaga y Giusti, que se fotografiaron junto a su maestro y a la mujer, Gloria. También estuvieron varios de los integrantes del plantel campeón de Estudiantes de 1982: Miguel Ángel Gette, Claudio Gugnali, Hugo Gottardi, Miguel Ángel Lemme, Julián Camino, José Daniel Ponce y Sergio Gurrieri. /La Nacion