Créditos para comprar autos usados y 0km: Quiénes pueden acceder y cuánto hay que ganar

El Banco Nación cuenta con una línea de créditos personales para la compra de autos 0km y usados de hasta diez años de antigüedad, tanto nacionales como importados. El programa apunta a facilitar el acceso al financiamiento en un contexto económico complejo, y permite obtener hasta $100 millones, con una tasa fija del 38% y un plazo de devolución de hasta 72 meses.

La propuesta tuvo una rápida repercusión entre usuarios y concesionarios por sus condiciones flexibles y su gestión 100% digital, que puede iniciarse directamente en el punto de venta, sin necesidad de ir al banco.

Uno de los aspectos centrales del programa es la relación entre el ingreso del solicitante y la cuota mensual. El monto de la cuota no puede superar el 30% o 35% de los ingresos formales del comprador, lo que determina el monto máximo al que puede acceder.

Requisitos simulados según ingresos

Crédito de $5 millones: se requieren ingresos de $701.226 y la cuota es de $210.368.

Crédito de $10 millones: ingresos de $1.402.451; cuota de $420.735.

Crédito de $15 millones: ingresos de $2.103.677; cuota de $631.103.

Crédito de $20 millones: ingresos de $2.804.903; cuota de $841.471.

El préstamo es personal y no prendario, es decir, no requiere dejar el vehículo como garantía (como ocurre con los planes de ahorro de las concesionarias). Además, quienes no sean clientes del banco pueden acceder igual, ya que se ofrece apertura de cuenta y tarjeta de crédito digital al momento de iniciar el trámite.

Todo el proceso se gestiona a través de la app BNA+ o desde la plataforma habilitada en los concesionarios.