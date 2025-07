Francos se mostró con gobernadores y prepara una nueva reunión para evitar la ruptura

Entre empanadas de cordero patagónico y vino cordillerano, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, buscó recobrar las conversaciones con los gobernadores y se mostró este jueves junto a un grupo de mandatarios provinciales, en el marco de un agasajo organizado en la exposición anual de La Rural.

El funcionario, que ya había estado durante la mañana cortando la cinta de apertura, estuvo junto al vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta); Carlos Sadir (Jujuy); Raúl Jalil (Catamarca); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Sergio Ziliotto (La Pampa); Marcelo Orrego (San Juan); Ignacio Torres (Chubut); y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri. No hubo presencia de los gobernadores de Santa Fe y Córdoba, claves para el sector del campo.

El encuentro se enmarcó en un momento de mucha tensión entre la Casa Rosada y las provincias a partir del reclamo de las jurisdicciones por la falta de asistencia del Estado nacional. A partir de ese malestar, ya hay media sanción al proyecto de los mandatarios provinciales para obligar al recupero de fondos nacionales a partir de dos reformas tributarias. Al respecto, el presidente Javier Milei dinamitó el poco diálogo que existía entre las partes al afirmar que todos los gobernadores “buscan destruir al gobierno atentando contra el equilibrio fiscal”.

Con el objetivo de evitar una ruptura definitiva y perder seriamente el control del Congreso, Francos llegó al cóctel con la misión de reencauzar el vínculo y creer posible que se puede llegar a un entendimiento, que genere que los gobernadores no avancen con sus expedientes de mayor caja y no le suelten la mano a los libertarios en ambas cámaras, a cambio de un hipotético pacto fiscal, del cual nunca se profundizó. Los gobernadores pretenden modificar el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) como así también el impuesto a los combustibles líquidos, generando un ingreso regular a sus arcas. Piensan tratar sus proyectos en la primera semana de agosto.

Si bien no hubo precisiones ni un plan concreto para encarar una etapa de reconciliación entre el Ejecutivo y las provincias, Francos intentó mostrarse cercano, comprensivo con sus demandas y prepara una reunión la próxima semana en Casa Rosada con algunos gobernadores, reconocieron a MDZ dos fuentes presentes en el cónclave.

El objetivo del ministro coordinador es dar de baja el proyecto de los gobernadores o al menos convencer a algunos de ellos que terminen convalidando el eventual veto de Javier Milei. El Gobierno quiere garantizarle el poder de veto del líder libertario, tanto para ese proyecto como el resto de las arremetidas opositoras en Diputados y Senadores.

Además de hablar de los reclamos presupuestarios, los gobernadores también se harán sentir por sus quejas políticas. Muchos de los mandatarios provinciales, calificados como dialoguistas, han colaborado casi sistemáticamente con el Gobierno durante meses y hace un tiempo reciben el asedio de los violetas en sus distritos. La posición de Karina Milei y los Menem es ir con listas propias en la mayoría de las provincias y no abrirse a alianzas con los oficialismos, tal como ocurrió en Santa Fe y Corrientes.

“Le dimos un apoyo siempre que nos pidieron, les dimos gobernabilidad y ya hace un tiempo que cayeron en nuestras provincias a querer corrernos. Es insólito, se lo vamos a dejar claro cuando nos juntemos”, sentenció a este medio un conocido gobernador, que opta por mantener canales de diálogo con el sector menos duro del oficialismo.

"Lo de hoy fue todo protocolar. Veremos que ocurre en la reunión. Francos se mostró conciliador, y no mucho más. Por momentos casi ni se lo escuchaba, en fin", complementó otra fuente.

Qué dijeron los gobernadores tras mostrarse con Guillermo Francos

Al término del encuentro dos gobernadores hablaron con los periodistas, en rueda de prensa. Por un lado, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, dijo: “Tuvimos muy poco tiempo para hablar. Nosotros venimos dialogando y nunca hemos dejado de hacerlo. Nosotros hemos planteado una agenda legislativa, una agenda electoral. Entendemos que muchos van a aprovechar esta situación porque vienen las elecciones y nosotros no queremos aprovechar esto ni queremos ser oportunistas ni mucho menos ventajeros. Lo que queremos buscar es que podamos trabajar de manera conjunta, que se respeten los derechos de la Nación, pero también que se respeten los derechos de las provincias”.

Sobre los fuertes dichos de Milei, respondió: “Generalizar no está bueno en ningún sentido, porque hay muchos gobernadores y muchos legisladores que responsablemente hemos acompañado el plan de gobierno, hemos ayudado y hemos tenido graves problemas en muchos casos por hacerlo. La verdad, las formas del Presidente, yo ya lo he dicho en varias oportunidades, nos han insultado, nos han dicho de todo, pero yo creo que el diálogo es el camino y tenemos que buscar la forma de respetarnos, respetar por sobre todas las cosas lo institucional”.

“A nosotros nos toca gobernar, a cada uno de los gobernadores y a él también la Nación, así que hay que buscar los puntos de encuentro, hay que buscar los puentes para poder acercar esos caminos y lograr ese equilibrio fiscal que tanto le gusta al presidente con el equilibrio social de todas las personas”, planteó el norteño, quien se refirió ante la posible negociación para ceder y dar de baja el proyecto de los gobernadores: “Yo creo que van a ser aprobados, lo que hay que ver es si el Presidente los veta y bueno, va a tener los dos tercios seguramente”

“La palabra ceder nos complica todo. Sino queda como una pulseada de los gobernadores con el Presidente y yo no quiero que la gente lo vea así. Yo creo que lo que tenemos que hacer entre todos es ponernos de acuerdo, como se hizo siempre en la Argentina, lamentablemente porque no se rediscutió la ley de coparticipación porque en 1994 la Constitución establece que se rediscuta y se fueron haciendo consenso fiscal, pacto fiscal, que fueron parches. Hay que trabajarlo, hay que discutirlo, hay que sentarse y hablar y no tiene que haber intransigencia de ninguno de los dos lados. Creo que de una vez por todas los argentinos están esperando soluciones y no que nos echemos la culpa”, concluyó.

Por su parte, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, comentó: “Ha sido un encuentro sumamente informal, con buena predisposición, siempre en estas oportunidades charlamos, pero charlamos de cosas en general”.

“El diálogo siempre está, yo no soy de los que creen las peleas rabiosas entre políticos, yo soy de los que creen inexorablemente que siempre hay algo para aportar, hay algo que sumar y fundamentalmente creo que todos somos contemporáneos, todos estamos en el mismo tiempo, en el mismo espacio y cada uno con cierta y determinada responsabilidad. La forma de sacar al país hay una sola, es con diálogo, con respeto, escuchando al otro, abriendo bien las orejas y tener la oportunidad de discutir”, analizó.