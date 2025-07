Milei volvió a cuestionar a los gobernadores y les pidió a los empresarios que "se arriesguen" a invertir

En el marco de un almuerzo en la sede del Jockey Club Buenos Aires, el presidente Javier Milei se acordó nuevamente de los gobernadores y les pidió “coraje” a los empresarios presentes para que vuelvan a invertir en el país.

En medio de los constantes intentos del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, de querer mantener alguna vía de diálogo con los gobernadores, a partir de sus reclamos presupuestarios y su fuerza en el Congreso que pone en jaque al Gobierno, el mandatario sostuvo que “el único que hizo el ajuste fiscal fue Nación”.

“Vaya que hicimos un tremendo ajuste. Ajuste que no es acompañado ni por las provincias ni por los municipios, que siguen manteniendo los mismos niveles en términos del PBI desde el momento en que asumimos. Es decir, ha habido motosierra en Nación y no está siendo acompañado ni por las provincias ni por los municipios”, señaló en su discurso.

“Y, es más, en algunos casos, algunos perversos, frente a las bajas de impuestos que hacemos nosotros —porque también hay que contarlo: el año pasado eliminamos impuestos por el equivalente de más de dos puntos del PBI—, aprovechan esas bajas que nosotros hacemos a nivel nacional para subir los impuestos a nivel provincial o a nivel municipal”, denunció.

Por otra parte, citó un libro de Alberto Benegas Lynch para destacar las políticas sociales de su Gobierno. “Cuando esa ayuda fue reemplazada por el Estado, evidentemente derivó en clientelismo y, como suele señalar el profesor Huerta de Soto, la ayuda a los pobres genera más pobres. Es decir, cuando esto lo hace el Estado, justamente en lugar de contribuir a sacarlos de esa situación, los hunde en esa situación”.

“Por eso, una de nuestras políticas enfocadas al crecimiento, y desde el primer momento, fue la política del capital humano. O sea, nosotros tenemos una estrategia macro que se construye sobre la idea del equilibrio fiscal, la cantidad de dinero fija y el tipo de cambio flexible —cosa que hicimos saliendo del cepo, y se hizo previo sanear el balance del Banco Central—; y, por otro lado, una estrategia clara de crecimiento que tiene que ver con la reinserción en el mundo, con la libertad económica, con la desregulación y, obviamente, con el capital humano”, amplió Milei.

Para el jefe de Estado, quien estuvo acompañado de Karina Milei, “lo que cambió fue la filosofía”. “Antes, la política social procuraba dar asistencia, dar subsidios. Eso no funciona. No es cuestión de regalarle el pescado a la gente, es cuestión de enseñarle a pescar. Y eso es lo que estamos haciendo desde Capital Humano. Y, con esa lógica, hemos sacado 12 millones de personas de la pobreza, y estamos en niveles que hacía tiempo que en Argentina no se veían; pero devolviéndole la dignidad a la gente, algo que, claramente, muchos gobiernos no han querido”, completó el concepto.

Milei le pidió "coraje" a los empresarios"

El mandatario cree que actualmente “es un momento bisagra en nuestra historia”. “Estamos retornando al modelo de la libertad, el modelo de la abundancia y la generación de riqueza. Estamos dejando de lado la mentalidad de escasez y redistribución que tanto daño le ha hecho a esta bella nación. Es por eso que es momento de reencontrarnos con el espíritu que caracteriza a Carlos Pellegrini. Porque es momento de que la sociedad, y especialmente las élites, recuperen el coraje de soñar”, consideró el presidente.

En ese sentido, les pidió a los empresarios que inviertan en el país y asuman el “riesgo”. “Ahora que es momento de volver a arriesgar, invertir y crear como nuestros abuelos y bisabuelos, son ustedes los encargados de portar la antorcha que les fue legada. Son ustedes quienes cuentan con el capital, el tiempo, los contactos y el conocimiento para comenzar a reconstruir la Argentina. Si no soñamos por nuestra cuenta con una Argentina próspera, los malos van a soñar por nosotros”, cerró.