El inédito video que publicó la FIFA sobre la tanda de penales en la final del Mundial Qatar 2022

La FIFA sigue sacando contenido acerca de la final de la Copa del Mundo entre la Selección Argentina y Francia. Y recientemente, el ente organizador del fútbol a nivel mundial reveló un video inédito de la tanda de penales.

Si bien ya pasaron dos años y medio desde aquel 18 de diciembre de 2022, donde la Selección Argentina se consagró campeona del mundo, siguen surgiendo imágenes nuevas del imborrable momento.

Recientemente, la cuenta oficial de X (anteriormente Twitter) del Mundial publicó un video nunca antes visto de la tanda de penales entre la Albiceleste y Francia. El detalle que hace distintivo a este contenido es que fue grabado con la cámara táctica. Ésta se encuentra en la parte más alta de la cancha y ofrece un panorama general del terreno de juego, al cual logra captar prácticamente en su totalidad.

Esta toma permite ver cómo reaccionó cada jugador de ambos equipos en cada una de las ejecuciones del punto penal. Y sin dudas el mejor momento de la pieza audiovisual es tras la conversión de Gonzalo Montiel para darle su tercera estrella a la Argentina.

Se puede apreciar cómo se desató la locura de todo el plantel e hinchada argentina. Sumado a que cuenta con el sonido ambiente del estadio Lusail evidenciando la tensión que se vivía en la cancha.

A los pocos minutos que se publicó el video, los hinchas argentinos compartieron sus testimonios de aquel día por medio de las redes sociales: “Nada más que decir, Señor Juez, día histórico su Majestad Messi ganando la Copa del Mundo. Se me cumplió Mi sueño, verlo levantar el trofeo no tiene precio”.

🇦🇷 A Final that Argentina and the world will never forget.



How will #FIFAWorldCup 26 end? pic.twitter.com/HBNt9sajK5