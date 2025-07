Mangione reclamó por la atención a jubilados en el Hospital Militar: “Tienen que cumplir el contrato”

La problemática con la empresa prestadora del servicio de salud en el Hospital Militar para afiliados PAMI sigue dando que hablar, si bien se espera la llegada de una nueva empresa prestataria en agosto, se había garantizado la atención hasta fin de mes, pero no se estaría cumpliendo.

Esto fue confirmado por el ministro de Salud de la provincia, Federico Mangione, quien dijo que esta acción afecta al sector público: “Dejen de joder con los viejos, no los tengan como un trapo que los llevan de un lado para el otro. Los mandaron al San Bernardo o al Hospital del Milagro que estaba sobrecargado (...) tienen que cumplir el contrato”.

En dialogo con FM Aries comentó que la empresa debe cumplir con la prestación hasta el 31 de julio, pero no lo estarían haciendo cargando así a la salud pública: “Que se saquen la careta varios de los que están manejando PAMI que a los viejos los dejan tirados y no los quieren atender diciendo que no hay cama”.

“Los vamos a cubrir, pero algo tiene que hacer al respecto el hospital”.

Agregó que debe mejorar la prestación del PAMI y que si van a utilizar el sistema público les deben pagar como corresponde.

“Si están pagando un lugar los viejos ¿por qué no los atienden como corresponde?”.

Dio a conocer que el Hospital Miliar no estaba habilitado desde 2021 y que recientemente estaban presentando los papeles como corresponde y si bien dijo que no se metería de ser un problema entre privados, si lo haría cuando afecten a sus afiliados y no les brinden los servicios que les corresponde.