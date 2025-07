PAMI, sin atención médica en el Htal. Militar, ¿cómo toman la noticia los abuelos?

Noticia que sigue siendo tema de atención fue el anuncio del PAMI, que dejará de brindar atención médica a los afiliados en el Hospital Militar de Salta, medida comunicada sin previo aviso mediante una carta documento enviada por la empresa prestadora Tisec S.R.L., lo que generó una fuerte preocupación entre pacientes y personal médico.

En medio de las repercusiones, la voz de los abuelos también se hace escuchar. ¿Cómo tomaron la noticia? ¿Se enteraron de la situación? ¿Ya saben qué pasará con su situación? ¿Ya saben a dónde podrán ir a atenderse rescindido el contrato?

Al respecto el móvil de CNN Salta -94.7 MHZ- fue a hablar con algunos de los abuelos quienes señalaron que se enteraron de la novedad, por distintos medios, pero que por ahora piensan volcarse a otros hospitales o sanatorios, acorde a sus posibilidades, y proseguir con sus atenciones.

“Me enteré, incluso yo creo que estaba anotado ahí”, dijo un abuelo respecto a que él era paciente del Hospital Militar. “Nunca fui a ese hospital”, reconoció mencionando que, estando en su posibilidad, recurre al hospital Oñativia donde “sé que hay mejores cirujanos”.

Otro abuelo mencionaba que, en su caso, la novedad le llegó a través de los medios de comunicación. “Me enteré por los medios periodísticos, por lo que salió en los diarios, yo estoy anotado”, dijo agregando que, en su situación, él también está inscripto en la Clínica de Urkupiña y en el Sanatorio del Carmen. “Puedo optar por esos dos”, se mostró con calma.

Y en esas atenciones con el PAMI, ¿cómo se llevan con la receta digital o electrónica? “No me llevo tan bien, mis hijos y mis nietos me dan una mano, hay cositas que uno sabe pero hay gente más grande que no sabe”, dijo uno de los entrevistados, mientras el otro se sinceró que no se lleva bien con la tecnología.