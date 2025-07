“Día no trabajado, día no pagado”: Educación descontará el día a docentes que adhieran al paro

La ministra de Educación de Salta, Cristina Fiore, confirmó que el Gobierno provincial aplicará descuentos a los docentes que adhieran al paro convocado por sectores autoconvocados, al considerar que se trata de una medida injustificada en el contexto actual de paritarias abiertas.

“La Constitución es clara: día no trabajado, día no pagado”, afirmó Fiore en Somos Salta, y aclaró que la medida alcanzará a quienes se sumen a las medidas de fuerza impulsadas por sectores que no tienen personería gremial.

La funcionaria remarcó que ninguno de los gremios con representación oficial comunicó su adhesión a la medida de fuerza. “Me parece honestamente un sinsentido convocar a un paro de 48 horas cuando las paritarias están abiertas, el diálogo continúa, y lo que se exige es excesivo. En Nación no se están aceptando paritarias de más del 1%, y la inflación está desacelerada”, comentó.

En ese marco, criticó la decisión de los docentes autoconvocados de convocar a una medida de fuerza en plena negociación: “Convocar a un paro de 48 horas no es una actitud muy responsable. Además, la solicitud de aumento es del 50% y me parece un reclamo excesivo en este contexto".

"No hay ningún reclamo gremial que esté planteando un 50% de incremento, ni siquiera a nivel nacional”