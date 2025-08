Adriana necesita reunir 10 millones para no perder su vista, vos podés ayudarla

Una vez más apelamos a los corazones solidarios salteños para que Adriana, una joven mamá que trabaja de empleada doméstica, pueda realizarse una intervención quirúrgica que frene el avance de la enfermedad que puede terminar en un trasplante de corneas.

Ella padece miopía y astigmatismo, que es una patología hereditaria pero hoy ese cuadro se complicó con el diagnóstico de queratocono.

Adriana contó, totalmente angustiada lo que le toca vivir hoy por hoy en una situación económica que le impide reunir los fondos para operarse " Yo necesito la ayuda de todos ustedes, mínimamente, es angustiante la cantidad que tengo que juntar porque no sé de donde sacar tanta plata".

Hoy por hoy tiene en venta una rifa, a un valor de $1000 pero aún no logra reunir más de 1 millón de pesos."Se está vendiendo gracias a mis amigas y familias, que se ofrecieron a venderla".

Sobre la cirugía explicó que necesita dos intervenciones, una es para frenar el queratocono y luego para colocarse unos lentes para que su visión mejore. "Uso anteojos desde los 8 años y luego empecé a usar lentes de contacto, ahora me salió el queratocono, se trata de que la pupila del ojo se va en punta, esto no tiene que avanzar porque podría terminar en un trasplante de cornea en ambos ojos, para evitar eso me tienen que colocar dos anillos intracorneales, y evitar el trasplante y la segunda cirujía es para colocarme unos lentes intraoculares".

La mujer, angustiada, contó que el presupuesto de brindado por el doctor tiene una validéz de 10 días, luego podría variar.

"Puedo perder la vista si no me hago tratar. Me pasan un montón de cosas por la cabeza. Tengo fé que sí me van a ayudar" cerró por El 10 TV.

Para quienes quieran colaborar con Adriana pueden donar dinero en su cuenta, todo suma. ALÍAS: adrylopez21.mp/Adriana Soledad López.