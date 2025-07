Juana tiene cáncer y nos necesita: "No me quiero morir, mi hija me necesita más que nunca"

Una vez más apelamos a los corazones solidarios de los salteños para tenderle una mano a Juana y su familia en un momento tan desesperante, y del que solo puede salir con ayuda económica o la provisión de medicamentos, para superar la enfermedad que hoy la tiene en jaque.

Juana Ruiz tiene 47 años y vive en B° 9 de Julio, Orán, junto a su marido y su hija de 11 años, ella fue diagnosticada con cáncer de mamas hace poco más de 1 año, además tiene tumores en distintas partes de su cuerpo y necesita distintas prestaciones pero hoy le es imprescindible acceder a una ampolla que tiene un costo de $15 millones y a su vez realizarse estudios médicos.

“Hace 3 meses que no recibo los medicamentos porque hubo recorte para los enfermos de cáncer. Hoy estoy necesitando una ampolla de PERTUSUMAB 420 que tiene un valor de $ 15 millones. De donde voy a conseguir esa plata si no tenemos ni para comer. Debo hacerme una tomografía con contraste que sale $ 700 mil y tampoco la puedo hacer porque no tengo un solo peso”.

"Trabajo porque me dan la comida"

Juana contó lo que le toca enfrentar desde que fue diagnosticada. “Hace poco más de un año me detectaron cáncer de mama además tengo tumores en el hígado, pulmón y la pelvis. Tengo 47 años, una hija de 11 años y no me quiero morir, le pido a Dios que me regale un poco mas de vida. A mi ya me se murió una hija hace unos años atrás y ahora a mi niña no la quiero dejar sola”.

A través de Ciudad Online contó que trabaja a pesar de su cuadro de salud. “Nuestra situación es realmente desesperante no solo por mi salud sino también porque no tenemos un trabajo estable con marido. El médico que me atiende me pidió que no trabaje pero yo lo sigo haciendo porque es única forma que tenemos unos pesos y además donde trabajo también me dan la comida”.

Entre lágrimas la mujer manifesó: “Sufro mucho no solo con los dolores de la enfermedad y la situación que vivimos sino también de pensar que será de mi pequeña hija en el futuro. Ella me necesita mas que nunca por eso le pido a Dios que no me suelte la mano”.

Por último reflexionó y agradeció a sus vecinos. “Cuando estás en la situación que estoy, ya no tenés familia ni amigos ya que nadie aparece, yo si estoy muy agradecida de mis vecinos porque ellos están siempre para nosotros pero no tienen ninguna obligación de hacerlo y tampoco queremos ser una carga para ellos”.

Para todas las personas que deseen colaborar con Juana Ruiz y su familia se pueden dirigir directamente a su domicilio ubicado en calle Juana Azurduy esquina Los Lapachos (portón gris grande) en el Barrio 9 de Julio de Orán para dejar su donación de dinero en efectivo o mercadería no perecedera, ya que no maneja billetera virtual que le permita recibir transferencias.