¡Colaboremos! Dylan debe viajar para tratarse en el Garrahan y necesita nuestra ayuda

Esta noticia debe motivar a los salteños a colaborar con Dylan, un niño de cuatro años quien sigue dándole pelea a la vida, buscando curarse de un tumor que le significó varios malos momentos, precisando juntar dinero no solo para el día a día, sino también para viajar a tratarse a Buenos Aires.

Diego Chavez es el papá de Dylan quien, en diálogo con Multivisión Federal, relató que si hijo tuvo por octubre una operación donde, debido a un tumor en la vejiga y la próstata, le extirparon ambos órganos. A la fecha está con tratamiento de quimio y radioterapia, tomando pastillas y remedios para que ese tumor no le vuelva a aparecer.

En este punto, Diego lamentó una mala experiencia con el hospital Materno Infantil, indicando mala praxis en el nosocomio. “Dijeron que mi nene tenía tenía un bolo fecal, no le querían hacer resonancia, luego dijeron que era un tumor maligno y que tenía que tratarse en el hospital Garrahan porque aquí no tienen la posibilidad ni los instrumentos para tratarlo, nos mandaron a Bs. As., esto mientras mi nene se moría, lo reanimaron, a los dos días fuimos en avión sanitario al Garrahan”, recordó.

Una vez allí enfrentó una operación que duró nueve horas y fue exitosa. “Lo operaron el 23 de octubre, salió todo bien, ahora lo tengo vivo a mi hijo”, se alegró, agregando también que lo siguiente es declararlo libre de la enfermedad para tener una nueva operación y ponerle una sonda en su ombligo que le permita ir al baño y mejorar su condición.

Aquí surge el pedido de ayuda de los salteños, pues Dylan debe viajar cada tres meses a Buenos Aires, permaneciendo allí entre 7 a 10 días. En el medio está los gastos, con unas mallas especiales que cuestan $85.000, $32.000 mensuales en pañales, $250.000 para sus pastillas, más otro remedio que sale $450.000, sumando gastos en pasajes, $200.000 para la ida y otros para la vuelta, más alojamiento que sale $120.000 al día, sin sumar aún comida, etc.

El próximo viaje de Dylan es en agosto y la colecta ya está en marcha. “Hasta el 27 de agosto tengo que juntar, él tiene resonancia en el hospital Garrahan, el 29 una tomografía, el 30 otro estudio”, comentó el padre sobre lo que les depara, confiando en la ayuda de la gente para que su hijo pueda salir adelante.

¡A ayudar! Los que puedan colaborar, pueden hacerlo al alias “alechavez23”.