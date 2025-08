Soledad Pastorutti habló del enojo de una familia tras la eliminación de dos participantes en La Voz Argentina

La última emisión de La Voz Argentina dejó más que emociones musicales: provocó una fuerte reacción por parte de la familia de uno de los participantes eliminados, quienes habrían expresado su enojo con Soledad Pastorutti tras su decisión en una de las batallas del programa.

Qué dijo Soledad Pastorutti sobre su decisión de eliminar dos participantes y los rumores de abucheo en La Voz Argentina

Todo ocurrió luego del duelo entre Segundo Maciel y Máximo Medina, quienes interpretaron “Yo quisiera” de Reik. A pesar del esfuerzo de ambos, la coach decidió no elegir a ninguno, dejándolos fuera de la competencia.

“Es muy fuerte, pero no sucedieron las cosas de esa manera. Primero elegí dos y después me encontré con la difícil tarea de bajar a dos. Cambiaron estas reglas de juego para esta edición y es duro, pero lo tenemos que hacer”, explicó Soledad en diálogo con la prensa tras los rumores de descontento.

Frente a la polémica, la referente del folclore argentino se mostró comprensiva pero firme: “Yo me puedo equivocar porque la verdad no la tengo. Mi decisión en su carrera, en su vida, no es gravitante. En La Voz Argentina hay un solo ganador y lo importante es aprovechar la pantalla para que la gente te conozca”.

Además, Pastorutti reflexionó sobre la reacción de los familiares: “Siento que es normal. Mi viejo se habrá enojado con mucha gente que le dijo ‘hoy no sube’, pero a nosotros nos enseñó mucho eso. Pido disculpas, lo hago con respeto, pero me toca hacer esto”.

Qué pasó en La Voz Argentina que causó el enojo de los familiares

Según trascendió, durante la grabación del programa se escuchó desde la tribuna un tímido “Que alguien robe a alguno”, haciendo alusión a la posibilidad de que otro coach salvara a uno de los chicos. Sin embargo, nada anticipaba lo que sucedería después.

Con el correr de las horas, comenzaron a circular versiones que indicaban que los familiares de uno de los jóvenes reaccionaron con enojo. “La familia de uno la pudre y empieza a decir de todo. Yo estaba sentada al lado de su familia, eran como diez”, aseguró una supuesta testigo de la grabación. Según su relato, los allegados al participante habrían insultado tanto a Soledad como a la producción, e incluso intentaron abandonar el estudio, lo que obligó a intervenir al personal de seguridad.