Hoy inicia el juicio contra el odontólogo Abrebanel, acusado de abusar de dos menores

Este jueves 7 de agosto inicia el juicio contra el odontólogo Marcos Adrián Abrebanel, acusado por delitos de abuso sexual cometidos contra dos adolescentes en su consultorio del microcentro capitalino.

Tal como resaltó FM Profesional, la acusación contra el odontólogo, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva desde abril del 2023 ante el rechazo del pedido de detención domiciliaria, es por dos hechos que habrían sido cometidos durante unas consultas, en la oficina que tenía en calle 20 de Febrero al 300.

Los delitos en detalle son por abuso sexual simple en concurso real con abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor de 15 años, y abuso sexual simple (continuado) en concurso real, con abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio de otra joven que tenía 16 años al momento de los hechos.

El juicio será presidido por el juez Maximiliano Troyano, mientras por el Ministerio Público intervendrá el fiscal Federico Obeid. Como codefensores del acusado estarán los abogados Oscar Alejandro Romani y Guillermo Mauricio Alberto. En la parte querellante, actuará Luciano Romano.

Cabe recordar que fue, hace más de un año, cuando la defensa del odontólogo había solicitado anular el pedido de prisión preventiva, pero el juez de la Sala III del Tribunal de Impugnación se lo negó. Desde ese entonces, Abrebanel permanece cumpliendo prisión preventiva en la Alcaidía General.

Se espera que, durante el proceso, declaren testigos, víctimas y peritos.