Comerciantes del norte sin trabajo: La competencia desleal del contrabando

El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán alertó en diálogo con InformateSalta sobre las consecuencias del contrabando proveniente de Bolivia. Señaló que la magnitud del tráfico ilegal afectó directamente a comercios legales del norte salteño.

“Un distribuidor de gaseosas en Salvador Mazza tuvo que cerrar sus puertas porque la gente compra directamente lo que le conviene”, reveló. “Y así van cerrando negocios de electrodomésticos, celulares, mueblerías. Ya en Salta capital se ve esa mercadería”.

También recordó que en 2023 Gendarmería perdió 90 efectivos entre Salta y Jujuy por casos de coimas vinculadas a tours de compras ilegales. “Era un tema público, pero nadie le prestaba atención. Ya me había resignado”, confesó.

Pidió que se canalicen las actividades de frontera: “No se trata de combatir al bagayero. Si los dejas sin hacer nada, algunos terminan en el narcotráfico. Hay que regular con moderación”.