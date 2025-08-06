Cierre de Finca Karina: “Todo el mundo sabía lo que pasaba ahí, menos la Justicia”

En diálogo con InformateSalta, Adrián Zigarán, interventor de Aguas Blancas, se refirió a la clausura de Finca Karina, un punto estratégico de contrabando en la frontera con Bolivia. “Yo venía hablando hace ocho meses de lo que pasaba ahí, donde me llamaba la atención la impunidad con que se manejaban”, señaló.

Zigarán explicó que por esa zona “entraban y salían vehículos y gomones con mercadería de contrabando, y con eso también viene la droga”. A pesar de los reiterados pedidos de información y control, el lugar operaba libremente hasta que finalmente intervino la Justicia Federal

“No sabía bajo qué condiciones estaba habilitado eso. Todo el mundo sabía lo que pasaba ahí, menos la Justicia”, afirmó

Advirtió que podrían surgir otros puntos similares: “Es algo que no va a terminar de un día para el otro, seguramente van a abrir una Finca Karina adelante o después”. Y reclamó mayor coordinación con las autoridades nacionales: “Nunca se comunicaron con nosotros para trabajar en conjunto y prever las consecuencias”.



