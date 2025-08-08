¡Allá va...! Lanzan con éxito un globo experimental para estudiar la atmósfera en Salta

Con un ascenso de 36 mil metros, se llevó a cabo el exitoso lanzamiento de un globo experimental en el Museo de la Vida Rural Salteña"Finca La Cruz. El evento, abierto a toda la comunidad, fue impulsado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología y contó con la participación de su titular, Livio Gratton, junto a alumnos y docentes de las escuelas técnicas N° 3100 “República de la India” y N° 3106 “Ingeniero Maury” de Campo Quijano.

El globo de látex, inflado con helio, estaba equipado con un paracaídas y un sistema electrónico que incluía cámaras de alta resolución y un GPS para monitorear su trayectoria en tiempo real. Durante el vuelo, que duró 2 horas y 42 minutos, se realizó una transmisión en directo gracias a un sistema de comunicación diseñado por los docentes a cargo del proyecto, Breslin y Chocobar.

Al alcanzar su máxima altura, el globo explotó por la diferencia de presión y descendió con ayuda del paracaídas, aterrizando a 187 km del punto de partida, en la localidad de Las Lajitas. Las cargas útiles que llevaba permitirán obtener valiosa información meteorológica, fotográfica y de propagación de señales de radio de baja potencia.

Los datos recolectados posibilitarán observar la curvatura de la Tierra, medir la radiación UV, el ozono, la humedad y la presión atmosférica. La investigación también servirá para analizar la calidad del aire y otros parámetros ambientales. Además, la propuesta contó con la participación de estudiantes de la Escuela Primaria Welbeck (Reino Unido) y el Instituto Comprensivo Cesalpino (Italia), quienes diseñaron cargas útiles específicas para esta misión.

Esta iniciativa se enmarca en el objetivo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de estimular el interés de estudiantes y docentes en la educación práctica sobre sistemas espaciales. El proyecto busca desarrollar habilidades en las áreas de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), fomentar el trabajo en equipo y simular los desafíos propios de misiones espaciales.