Abrebanel condenado: Una compensación histórica y el fin de un proceso doloroso

Tras la condena a 4 años y 6 meses de prisión efectiva contra Marcos Adrián Abrebanel, el abogado querellante, Dr. Luciano Romano, habló con InformateSalta sobre la decisión de su clienta de acceder a un juicio abreviado.

"Se hizo justicia pero teníamso la expectativa de una pena mucho más alta"

“Si bien nosotros consideramos que se hizo justicia, no deja de tener un poco de sabor amargo en el sentido de que teníamos la expectativa de una pena mucho más alta”, señaló Romano.

Explicó que la elección de un proceso abreviado respondió a la necesidad de proteger a la joven: “Ella tenía 15 años cuando ocurrieron los hechos, hoy tiene 18, y legalmente estaba obligada a comparecer en un juicio de debate, a volver a relatar todo lo vivido y someterse al interrogatorio. Se la notó más quebrada a medida que se acercaban las fechas y buscamos evitar esa revictimización”.

El abogado destacó que el acuerdo incluyó una reparación económica inédita. “Se logró una compensación de 36 millones de pesos, más del triple de lo que habríamos obtenido por la vía civil. Eso le permitirá a ella crear una nueva vida después de este hecho tan horroroso”, afirmó.

“Quiero creer que un colegio con un dedo de frente no permitiría que vuelva a ejercer "

Sobre los plazos del proceso, consideró que estuvieron “dentro de lo razonable” y que la demora incluso jugó a favor para que la condena se cumpla en su totalidad: “Calculamos que por el tiempo que ya lleva detenido no le va a alcanzar para acceder a beneficios como la libertad condicional”.

La sentencia también dispuso la inhabilitación perpetua para ejercer la odontología, aunque el abogado advirtió que por ley puede revisarse cada cinco años. “Quiero creer que un colegio con un dedo de frente no permitiría que vuelva a ejercer después de un delito grave cometido aprovechando su profesión”, remarcó.

Finalmente, Romano sostuvo que más allá de la pena judicial, Abrebanel enfrentará un castigo social permanente. “El escrache y el prejuicio social van a permanecer de por vida para él. Es una condena social que no se borra”, concluyó.