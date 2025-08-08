Femicidio en El Tipal: Recusaron a una jueza para garantizar parcialidad

Según trascendió esta semana el juicio por la muerte de Mercedes Kvedaras daría inicio en abril del 2026.

En la jornada de trascendió que la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, recusó a la Vocal 3 de la Sala IV del Tribunal de Juicio del Distrito Centro.

El planteo realizado tiene como fundamento expresiones formuladas por la Magistrada durante la audiencia multipropósito celebrada para tratar la prórroga de la medida de coerción. En este sentido, la fiscal consideró que esto podría considerarse como un prejuzgamiento.

Con este planto, Sodero Calvet, agregó que se busca una sentencia válida requiere de un tribunal imparcial, abierto a considerar todas las hipótesis planteadas por las partes, sin adoptar ninguna de ellas como cierta o altamente probable antes de que se haya producido la prueba en debate, salvo en caso de estipulaciones probatorias, lo cual no ocurrió en esta causa.

La fiscal alertó que se “viola el principio de imparcialidad y debilita la garantía de defensa en juicio y el debido proceso legal”.

Por último, señaló que su intención “es garantizar un juicio justo, respetuoso de la legalidad y con un resultado inquebrantable para las partes, especialmente para los hijos y la familia de la víctima”.