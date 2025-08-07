Condenaron a prisión al odontólogo Abrebanel por delitos de abuso sexual

Fue mediante juicio abreviado que el odontólogo Marcos Adrián Abrebanel resultó condenado a cuatro años y seis meses de prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para ejercer su profesión como autor de abuso sexual.

Según la información compartida por la Justicia de Salta, los delitos cometidos por Abrebanel fueron abuso sexual simple en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de una víctima menor de edad al momento de los hechos (15), y abuso sexual simple continuado en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de otra joven (20 años al momento de los hechos), todo en concurso real.

En la audiencia presidida por el juez Maximiliano Troyano, vocal de la Sala IV del Tribunal de Juicio, se homologó el acuerdo resarcitorio consistente en el pago de $36 millones a una de las víctimas, en concepto de reparación del daño causado. La otra damnificada optó por recurrir a la vía civil.

El juez ordenó el traslado del imputado a la Unidad Carcelaria 1. También dispuso que se le extraigan muestras de ADN para su inscripción en el Banco de Datos Genéticos y que reciba atención terapéutica por la naturaleza de los hechos denunciados.

El juez homologó el procedimiento abreviado tras verificar la legalidad del procedimiento y la proporcionalidad de la pena. El acuerdo fue consensuado por fiscalía, defensa y el actor civil y querellante. Todas las partes prestaron conformidad a la recalificación de los hechos y al monto de la pena.

A su turno, el acusado reconoció ser culpable de los hechos imputados y aceptó los términos del acuerdo. Finalmente se informó a las denunciantes sobre su derecho a ser notificadas respecto de cualquier planteo de beneficios carcelarios que el condenado pueda solicitar durante la ejecución de la pena.