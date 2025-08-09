La venta de entradas al cine cae en picada: Julio fue el peor mes en 16 años

La cantidad de entradas vendidas en los cines argentinos durante julio de 2025 registró uno de los niveles más bajos de los últimos 30 años. Según datos de Ultracine, el séptimo mes del año cerró con apenas 4.662.498 tickets vendidos, una caída del 21% respecto a julio de 2024 y la cifra más baja desde 2009, cuando se vendieron 3.550.000 entradas.

Excluyendo los años atípicos de 2020 y 2021, marcados por cierres y reaperturas post pandemia, este fue el peor julio en 16 años. El volumen de espectadores no superó los cinco millones por primera vez desde entonces, ubicándose como el tercer julio con menos ventas desde 1995, solo superado por 2001 y 2009.

Para dimensionar la caída, basta comparar con 2015, el año récord para ese mes, cuando se vendieron más de 9,6 millones de entradas. Ese mes, la película "Minions" por sí sola vendió 4.448.825 tickets. En los últimos años, el promedio habitual rondaba los 8 millones de entradas, evidenciando un fuerte descenso en 2025.

La tendencia de caída comenzó en 2022, cuando se vendieron 8.069.021 entradas en julio, seguido por 7.473.392 en 2023 y 5.893.540 en 2024. Este año, la caída se confirmó con una cifra que preocupa a la industria.

En cuanto a los títulos más convocantes, "Jurassic World: Renace" lideró el ranking con 1.404.731 entradas vendidas. La película mantuvo la primera posición durante tres semanas consecutivas y tuvo el cuarto mejor estreno del año, aunque no alcanzó los números de entregas anteriores de la franquicia, que superaron los dos millones de espectadores.

La segunda película más vista fue "F1: La película" con 535.260 espectadores, que destacó por ser una historia original fuera de franquicias y secuelas. Le siguió "Superman" con 524.842 entradas, que no logró superar las marcas de sus predecesoras de 2006, 2013 y 2016, según Ultracine.

En el cuarto y quinto lugar se ubicaron "Cómo entrenar a tu dragón" y "Los 4 Fantásticos: Primeros pasos", respectivamente. Ninguna producción argentina logró ingresar al top 10 mensual; la mejor posicionada fue la comedia "El novio de mamá", que quedó en el puesto 11 con 65.764 entradas.

En términos de distribuidoras, UIP lideró el mes con una cuota de mercado del 49,75% y 2.319.491 entradas vendidas, impulsada principalmente por "Jurassic World: Renace" y "Cómo entrenar a tu dragón". Disney ocupó el segundo lugar con 1.218.952 tickets y un 26,14% de participación, con títulos como "Los 4 Fantásticos: Primeros pasos", "Lilo y Stitch" y "Elio".

Durante el último fin de semana de las vacaciones de invierno (del 31 de julio al 3 de agosto), se vendieron 628.385 entradas, una caída del 20% respecto al fin de semana anterior. "Los 4 Fantásticos" continuó liderando la taquilla en ese período.