El desempleo bajo al 6,6% según el INDEC

De acuerdo al informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) que se conoció hoy, la tasa de desempleo bajó al 6,6% en el tercer trimestre del año desde el 6,9% que se registró en el mismo período del año anterior. Si el dato es comparado con el trimestre anterior, la baja fue de 1% según el Informe del Mercado de Trabajo de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

La tasa de empleo alcanzó el 45,4%, con un incremento de 0,9 puntos porcentuales respecto del segundo trimestre, mientras que la tasa de actividad subió al 48,6%, reflejando que más personas salieron a buscar trabajo.

El organismo estimó que unas 958.000 personas se encontraban desocupadas, sobre una población económicamente activa de 14,6 millones, en el universo de los 31 aglomerados urbanos que releva la Encuesta Permanente de Hogares.