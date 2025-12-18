Comprar un 0KM a tasa cero y hasta en tres años

Comprar un 0KM a tasa cero y hasta en tres añosEconomía18/12/2025
Con una tasa de interés que tiende a la baja, en diciembre re aparecieron los planes de financiación a tasa 0% y para cancelar en hasta tres años en la compra de un 0KM.
Se debe considerar que las ventas con financiación de las marcas a tasas subsidiadas no necesariamente deben ser tomando el precio de lista, sino el precio que el cliente pacte con el concesionario, es decir, en las mismas condiciones que una venta de contado, lo que permite que además de pagar una parte del auto en efectivo, esa porción sea de un monto considerablemente más bajo que el que se puede calcular mirando los precios oficiales de cada marca.
Además, los concesionarios tienen premios o beneficios de la fábrica por vender autos con financiación, ya que éste es un negocio que está apalancado con una financiera cuya razón de ser es prestar dinero.
- Renault es una de las marcas que extendió el plazo de pago hasta los 24 meses para algunos de sus vehículos, aunque mantiene otros en plazos de 18 meses.
- Volkswagen ofrece financiación a tasa 0% para su gama de autos y SUV con un monto máximo de $15.000.000 o $20.000.000 dependiendo del modelo y versión, pero estas financiaciones no son a 24 meses sino con un máximo de 18 meses.
- En el caso de Fiat, la financiación a tasa 0% es en base UVA a 24 meses por hasta $12 millones para toda la gama de modelos.
- En Peugeot la oferta de financiación es mayor, ya que este mes se ofrece un plazo inédito de 36 meses con un tope máximo de $11.500.000 para 208, 2008 y Pertner. También se puede comprar con un plazo de 30 meses con un monto hasta $13.000.000 y en 18 meses con un tope de $18.000.000.
- La apuesta es más grande aún con Citroën, ya que se ofrece una financiación para toda la gama con tasa 0% hasta en 36 meses por un máximo de $11.500.000, similar a la de Peugeot, que se extiende a préstamos a 30 meses con un tope de $13.000.000, se suma el plazo a 24 meses con un monto máximo de $15.500.000 y de 18 meses hasta $18.000.000.