Comprar un 0KM a tasa cero y hasta en tres años

Con una tasa de interés que tiende a la baja, en diciembre re aparecieron los planes de financiación a tasa 0% y para cancelar en hasta tres años en la compra de un 0KM.

Se debe considerar que las ventas con financiación de las marcas a tasas subsidiadas no necesariamente deben ser tomando el precio de lista, sino el precio que el cliente pacte con el concesionario, es decir, en las mismas condiciones que una venta de contado, lo que permite que además de pagar una parte del auto en efectivo, esa porción sea de un monto considerablemente más bajo que el que se puede calcular mirando los precios oficiales de cada marca.

Además, los concesionarios tienen premios o beneficios de la fábrica por vender autos con financiación, ya que éste es un negocio que está apalancado con una financiera cuya razón de ser es prestar dinero.