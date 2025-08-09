A 80 años del bombardeo de Nagasaki: La segunda bomba atómica que cambió la historia

El 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó sobre la ciudad japonesa de Nagasaki la segunda bomba atómica utilizada en un conflicto bélico. La operación buscaba forzar la rendición incondicional de Japón, luego de que la devastación en Hiroshima, tres días antes, no lograra convencer al Consejo de Guerra japonés de aceptar los términos establecidos en la Conferencia de Potsdam.

La bomba, apodada “Fat Man” por su diseño más ancho y redondeado, era de plutonio y tenía un poder de destrucción equivalente a 21 kilotones de TNT. Estaba preparada para ser lanzada el 11 de agosto, pero las previsiones de mal tiempo adelantaron la misión al 9 de agosto. A las 11:02 de la mañana, la aeronave B-29 “Bockscar” dejó caer la bomba desde 1.650 metros de altura sobre el barrio de Urakami, en el norte de la ciudad.

El estallido arrasó con aproximadamente el 40% de Nagasaki de forma instantánea. Se estima que unas 40.000 personas murieron en el acto, y que el número total de víctimas fatales superó las 70.000 en los meses posteriores debido a heridas, quemaduras y enfermedades provocadas por la radiación. Miles más sufrieron secuelas físicas y psicológicas de por vida.

La “Fat Man” tenía un núcleo de plutonio-239 rodeado por explosivos convencionales que comprimían el material hasta alcanzar la masa crítica, desencadenando la reacción nuclear. Fue el mismo principio que se usó en la prueba “Trinity” en julio de 1945, pero a diferencia de la bomba de Hiroshima (“Little Boy”, de uranio-235), esta tecnología era más compleja y con mayor poder destructivo.

Tres días después del bombardeo, y tras la declaración de guerra de la Unión Soviética contra Japón, el emperador Hirohito anunció la rendición incondicional, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial.

Hoy, a 80 años, Nagasaki conmemora a las víctimas y renueva su llamado por un mundo libre de armas nucleares.