Procesión de San Cayetano: Así será el operativo de tránsito durante la ceremonia

Este domingo 10 de agosto, la Municipalidad de Salta llevará adelante un operativo especial de tránsito por la procesión a San Cayetano. La medida comenzará a las 14:00 h y abarcará las inmediaciones del santuario y plaza España, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y permitir que los fieles participen con tranquilidad.

Recorrido de la procesión

La imagen partirá desde el templete de calle Luis Güemes, continuará en contramano por avenida Perón hacia el este, seguirá por avenida Entre Ríos, República de Siria, Leguizamón, Coronel Suárez y llegará al predio de plaza España.

Tras la misa, el regreso será por Coronel Suárez, avenida Guerra Gaucha en contramano y finalmente por Luis Güemes hasta el templete.

Cortes y desvíos

Habrá un total de 24 cortes a partir de las 14 horas:

Coronel Suárez y Santiago del Estero

Junín y Santiago del Estero

Leguizamón y Maipú

Pasaje Abreu y Maipú

Av. Entre Ríos e Ibazeta

Av. Entre Ríos y Maipú

Alsina y Junín

República de Siria y Alsina

Rotonda colegio San Pablo

Pedernera y Alsina

Coronel Suárez y Alsina

Necochea y Pedernera

Necochea y Coronel Suárez

Necochea y Luis Patrón Costas

Necochea y Av. Circunvalación Juan XXIII

Av. Perón y Dr. Luis Güemes

Av. Guerra Gaucha y Dr. Luis Güemes

Av. Circunvalación Juan XXIII y Av. Guerra Gaucha

Dr. Luis Güemes y Luis Burela

Luis Burela y Av. Belgrano

Av. Circunvalación Juan XXIII y Av. Belgrano

Dr. Luis Güemes y Av. Belgrano

Ricardo Durán y Azopardo

Dr. Luis Güemes y S/nombre

Los cortes y desvíos se mantendrán hasta que finalice la ceremonia religiosa y se desconcentre el público. Se recomienda utilizar vías alternativas y seguir las indicaciones del personal de tránsito.