Procesión de San Cayetano: Así será el operativo de tránsito durante la ceremonia

Procesión de San Cayetano: Así será el operativo de tránsito durante la ceremoniaSociedad09/08/2025
Este domingo 10 de agosto, la Municipalidad de Salta llevará adelante un operativo especial de tránsito por la procesión a San Cayetano. La medida comenzará a las 14:00 h y abarcará las inmediaciones del santuario y plaza España, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y permitir que los fieles participen con tranquilidad.
Recorrido de la procesión
La imagen partirá desde el templete de calle Luis Güemes, continuará en contramano por avenida Perón hacia el este, seguirá por avenida Entre Ríos, República de Siria, Leguizamón, Coronel Suárez y llegará al predio de plaza España.
Tras la misa, el regreso será por Coronel Suárez, avenida Guerra Gaucha en contramano y finalmente por Luis Güemes hasta el templete.
Cortes y desvíos
Habrá un total de 24 cortes a partir de las 14 horas:
- Coronel Suárez y Santiago del Estero
- Junín y Santiago del Estero
- Leguizamón y Maipú
- Pasaje Abreu y Maipú
- Av. Entre Ríos e Ibazeta
- Av. Entre Ríos y Maipú
- Alsina y Junín
- República de Siria y Alsina
- Rotonda colegio San Pablo
- Pedernera y Alsina
- Coronel Suárez y Alsina
- Necochea y Pedernera
- Necochea y Coronel Suárez
- Necochea y Luis Patrón Costas
- Necochea y Av. Circunvalación Juan XXIII
- Av. Perón y Dr. Luis Güemes
- Av. Guerra Gaucha y Dr. Luis Güemes
- Av. Circunvalación Juan XXIII y Av. Guerra Gaucha
- Dr. Luis Güemes y Luis Burela
- Luis Burela y Av. Belgrano
- Av. Circunvalación Juan XXIII y Av. Belgrano
- Dr. Luis Güemes y Av. Belgrano
- Ricardo Durán y Azopardo
- Dr. Luis Güemes y S/nombre
Los cortes y desvíos se mantendrán hasta que finalice la ceremonia religiosa y se desconcentre el público. Se recomienda utilizar vías alternativas y seguir las indicaciones del personal de tránsito.