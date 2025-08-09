El PJ apuesta al regreso de sus exgobernadores para frenar el avance libertario

Las elecciones legislativas de este año marcarán el retorno de figuras históricas del peronismo, con exgobernadores encabezando listas para fortalecer la presencia del espacio en el Congreso y enfrentar a La Libertad Avanza. Según detalló Infobae, el objetivo es claro: competir con candidatos de peso que puedan disputar voto por voto en sus provincias y aportar volumen político de cara a las presidenciales de 2027.

En Salta, la sorpresa llegó de la mano de Juan Manuel Urtubey, quien tras más de una década alejado del kirchnerismo, decidió volver a confluir en un mismo frente. El exmandatario será candidato a senador por Fuerza Patria y competirá directamente con la lista libertaria que llevaría a Alfredo Olmedo.

En Chaco, Jorge “Coqui” Capitanich buscará una banca en el Senado, mientras que en San Juan, José Luis Gioja se perfila para encabezar la nómina de diputados. En Catamarca y Tucumán, Lucía Corpacci y Juan Manzur lograron acuerdos de unidad con los gobernadores en funciones, sellando listas conjuntas para octubre.

Fuera del armado de Fuerza Patria, Juan Schiaretti en Córdoba y Gerardo Zamora en Santiago del Estero también jugarán un papel clave en sus provincias, aunque con estrategias diferenciadas y, en algunos casos, distantes del kirchnerismo.

La estrategia general apunta a cerrar filas, minimizar las divisiones internas y ofrecer propuestas sólidas que contrarresten el avance libertario, sabiendo que el resultado de este año será una señal importante para el escenario electoral de 2027.