Con inhibidor, abrían camionetas y robaban cifras millonarias

El juez de la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal Ricardo Hugo Martoccia condenó en juicio abreviado a dos hombres de 24 y 28 años por resultar autores del delito de hurto calificado.

Cumplirán la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional y le impusieron además reglas de conducta. El más joven fue condenado además por ser autor del delito de tenencia simple de estupefacientes. Los dos recuperaron su libertad luego de la audiencia.

El 31 de mayo pasado uno de los imputados se presentó en un taller mecánico de Embarcación donde se encontraba una camioneta, y usando un inhibidor de señal pudo abrirla y sustraer del interior un celular y doscientos mil pesos. Unas semanas más tarde, el 14 de junio ambos utilizaron el mismo dispositivo para abrir otra camioneta y sustrajeron del interior 4 millones de pesos. Pero esta vez la maniobra quedó registrada en cámaras de seguridad por lo que pudieron ser identificados.