Salta se prepara para un Día del Niño tecnológico con celulares gamer y consolas a la cabeza

Con la llegada del Día del Niño, el centro de Salta se prepara para una gran demanda de regalos tecnológicos, según un relevamiento del móvil de CNN Salta 94.7. Los comercios especializados en electrónica cuentan que los productos más buscados para esta fecha son pantallas, celulares, tablets y consolas, con opciones para todos los gustos y presupuestos.

Entre las opciones más destacadas, las tablets se ofrecen desde 190 mil pesos, mientras que los celulares gamer de la marca INFINITY, reconocidos por su potencia y memoria, arrancan en 250 mil pesos. Los celulares comunes tienen precios desde 400 mil pesos.

Las consolas retro, que evocan la nostalgia de los juegos clásicos, oscilan entre 72 mil y 115 mil pesos. Además, hay consolas portátiles que imitan las viejas Game Boy, disponibles a 115 mil pesos, y proyectores gamer a 225 mil pesos. La famosa PlayStation 5 (PS5) está disponible por un millón 400 mil pesos.

Para los que buscan un regalo original y divertido, un perro a control remoto que dispara balitas de gel se destaca, con un precio de 77 mil pesos, ganando popularidad entre los chicos.

Esta amplia variedad de productos electrónicos refleja cómo la tecnología se ha convertido en una opción cada vez más elegida para sorprender a los niños en su día, combinando diversión, innovación y diferentes rangos de precios.