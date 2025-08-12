LEAD se reunió con funcionarios para trabajar en la promoción de productos salteños en el mercado asiático

El Presidente de ProSalta y Representante de Relaciones Internacionales de la Provincia, Dr. Julio A. San Millán, junto al Gerente General de la Agencia, Lic. Sebastián Ashur Mas, recibieron la visita del Lic. Fernando Navarro y la Lic. Ana Lía Parodi del Grupo LEAD, quienes manifestaron su intención de colaborar con ProSalta en acciones de inserción internacional de los productos y servicios salteños.

En este sentido, el día 27 de julio pasado, presentaron una propuesta de trabajo conjunto que permitirá desarrollar una estrategia de apoyo a las empresas interesadas en el intercambio comercial y logístico con los países asiáticos.

Dr. San Millán puso de manifiesto que ProSalta, junto al Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable y con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) llevan adelante acciones de promoción en el mercado externo, que fueron incluidas en el Calendario 2025, y contemplan la participación en ferias y misiones en Asia.

El Lic. Navarro y la Lic. Parodi, comentaron sus experiencias en la gestión de negocios y servicios de comercio internacional entre China y Latinoamérica y ofrecieron colaborar en las acciones que ProSalta tiene programadas para el 2do semestre en ese mercado.

Puntualmente, la Agencia se encuentra trabajando en la participación de empresas salteñas en la Exposición Internacional de Importación de China (CIIE) 2025, que se llevará a cabo del 5 al 10 de noviembre en la ciudad de Shanghái, China.

Además, conversaron sobre la posibilidad de trabajar en conjunto y en colaboración con otros actores, de la 3ra Fase de la Feria de Cantón, una de las más importantes del mundo, que tendrá lugar en Guangzhou, del 31 de octubre al 4 de noviembre, próximos.

La participación en estas ferias de negocios permitirá a las empresas salteñas entrar en contacto en forma directa con contrapartes interesadas en sus productos y servicios, lo que facilitará su ingreso al mercado y la realización de ventas.

Ambas partes acordaron la realización de una agenda de trabajo junto a empresarios interesados en profundizar sobre estrategias de negocios con China.