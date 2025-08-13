Salta apuesta a reducir la deserción escolar con refuerzos en Lengua y Matemática

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta implementa el programa Caminos de Aprendizaje para fortalecer el aprendizaje de Matemática y Lengua en estudiantes de nivel primario y secundario, con el objetivo de mejorar los resultados académicos y prevenir la deserción escolar.

Actualmente, doce escuelas primarias y ocho secundarias de la provincia participan del programa, donde 35 talleristas trabajan directamente con los estudiantes para reforzar conceptos pedagógicos y acompañar su trayectoria educativa.

El acompañamiento se realiza de manera conjunta con docentes, directivos y familias, permitiendo identificar dificultades y aplicar estrategias personalizadas para superar barreras en el aprendizaje.

Entre las escuelas que forman parte de la iniciativa se encuentran:

Capital: Escuela Juana Azurduy de Padilla; Colegios Secundarios N.º 5145 Dr. René Gerónimo Favaloro, N.º 5169 Elsa Salfity, N.º 5176, Walter Adet; Escuelas 2 de Mayo, Juan Carlos Dávalos, Pedro Bonifacio Palacios y Profesor Oscar Venancio Oñativia.

General José de San Martín: Colegio Secundario Alejandro Aguado.

La Caldera: Colegio Secundario N.º 5050.

Cachi: Colegio Secundario N.º 5087 y Escuela Dr. Victorino de la Plaza.

Tartagal: Escuela Mariano Antonio Echazú.

Cafayate: Escuela Dr. Nicolás Avellaneda.

San Carlos / Animaná: Escuela Domingo Faustino Sarmiento.

Cerrillos: Escuela Nº 4837 San José de los Cerrillos.

Rivadavia: Escuelas Nº 4783 Cacique N’on’ahen David González, Puerto La Paz e Isi Nilataj (Luz Eterna).

Con esta iniciativa, la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas reafirma su compromiso con una educación inclusiva y equitativa, brindando a cada niño y joven herramientas para aprender, enfrentar desafíos y prepararse para el futuro.