Uso del celular en las escuelas: "Hay que proteger al alumno y al docente"

Educación08/08/2025
Fiore

La ministra de Educación, Cristina Fiore, participó de la Expo Agro Alimento 2025 en la Escuela Agrícola, donde se presentaron más de 30 proyectos educativos impulsados por estudiantes de toda la provincia. En ese contexto, habló sobre la jornada de paro docente, los descuentos salariales y el protocolo de uso del celular en las aulas.

paro docenteMás de 2000 docentes salteños sufrirán descuentos por adherirse al paro

En relación a la medida de fuerza convocada por un sector de la docencia, sostuvo ante MultivisónNoticias: “Gracias a Dios, hasta donde sé, la mayoría de los docentes están en sus aulas. Sé que estamos viviendo momentos muy difíciles, pero también estoy segura de que juntos vamos a saber superarlos”.

CLASES 20252Salta retomó las clases y puso en marcha un nuevo protocolo para el uso de celulares

Consultada sobre el nuevo protocolo que regula el uso de teléfonos móviles en las escuelas, explicó: “Tuvimos una charla con supervisores y directores de nivel. La idea es concientizar sobre la importancia de esta medida, que lo que hace es proteger tanto a los alumnos como a los docentes”.

