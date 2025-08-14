El Gobierno exige al juez Kreplak urgente detención del dueño del laboratorio del fentanilo trucho

El Gobierno pidió este jueves al juez Ernesto Kreplak, quien lleva adelante la causa por las muertes por fentanilo contaminado, que detenga a Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB responsable de distribuir las ampollas con la sustancia, o advirtieron que “lo recusará presumiendo un conflicto de intereses” ya que es hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

"Actualmente el juez que investiga la causa es Ernesto Kreplak, hermano del Ministro de Salud de Kicillof, principal cliente del laboratorio HLB. Por lo tanto, ante la evidencia contundente, si en los próximos días el Juez Kreplak no ordenara la inmediata detención del dueño del laboratorio, Ariel García Furfaro, el Gobierno Nacional lo recusará presumiendo un conflicto de intereses resultante de su vínculo familiar con Nicolás Kreplak", advirtieron en un mensaje difundido por la cuenta de X de la Vocería de Presidencia.

Apenas minutos después de difundido el mensaje, el juez Ernesto Kreplak aseguró a Clarín: "Le recuerdo al Sr. Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso".

"Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho. Respeto por las víctimas y las instituciones", añadió el magistrado.

El mensaje difundido por el Gobierno lleva el título "EL SEÑOR DEL FENTANILO DEBE IR PRESO". Buscaron también llevar tranquilidad a la población y afirmaron que "todas las dosis de fentanilo contaminado fueron retiradas del mercado".

"Es necesario transmitir tranquilidad y asegurar que, gracias al accionar del Ministro Mario Lugones, todas las dosis de fentanilo contaminado fueron retiradas del mercado", plantearon, en tanto agregaron que "el Ministerio de Salud ha evitado cientos de miles de muertes que bien pudo haber ocasionado un empresario corrupto y militante kirchnerista".

En la misma línea, sostuvieron que irán "hasta las últimas consecuencias para asegurar que la causa avance y que el responsable termine tras las rejas".