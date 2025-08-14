Juli Poggio propuso “romper el Vaticano para terminar con la pobreza mundial”

Julieta Poggio volvió a ser tendencia en redes sociales por una reflexión sobre pobreza y desigualdad que expresó durante una entrevista.

La ex Gran Hermano 2022 fue invitada a Mi Cielo, el ciclo que conduce Mariano Iúdica para Infobae. Allí, el periodista le preguntó: “¿Qué pregunta que nunca hiciste te gustaría conocer la respuesta?”.

La bailarina sorprendió con su respuesta: “A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el tema de la pobreza y la desigualdad. Cómo el Vaticano está lleno de oro y de dinero y la gente va a rezar ahí por los pobres. Cómo hay tanta gente pobre y no se puede repartir todo ese dinero, romper las iglesias y que se termine el hambre mundial. Me llama la atención cómo hay gente tan rica y gente tan pobre, la desigualdad”.

En ese marco, Iúdica le consultó quién cree que podría tener la respuesta a su inquietud. Poggio concluyó: “Es algo que no tiene explicación, debería haber alguna forma de poder equiparar todo eso”.

Sus declaraciones no tardaron en viralizarse en X (ex Twitter), donde generaron un intenso debate. Entre los mensajes de apoyo se leyeron: “No sé qué le critican, tiene razón”, “Tan errada no está”, “Empecemos a vender el oro del Vaticano” y “Me cae muy bien ella”.

Pero también hubo fuertes críticas: “¿Y mientras tanto vos qué hacés por el hambre, reini?”, “Seguí haciendo lo que mejor te sale, no pensar”, “El problema no son las iglesias, son los billonarios que evaden impuestos” y “Si te preocupa la desigualdad, podés empezar por donar todas tus posesiones”.