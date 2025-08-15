Escapadas low cost para disfrutar el finde en Salta sin gastar de más

Para quienes buscan aprovechar este fin de semana XL sin que el presupuesto sea un obstáculo, en Salta hay varias opciones de escapadas cercanas y de bajo costo, ideales para disfrutar en el día y regresar a casa.

Uno de los destinos es San Lorenzo, a minutos de la capital, se puede recorrer la Quebrada, rodeada de vegetación y senderos para todos los niveles, o animarse a un trekking en el Cerro Elefante, con vistas panorámicas que recompensan el esfuerzo.

Otra alternativa es La Caldera, pasear por las orillas del río Vaqueros es una opción para relajarse, y nada mejor que acompañar la visita con unos buñuelos recién hechos en los puestos.

Campo Quijano invita a ver de cerca el famoso tren, una postal clásica para los visitantes. Además, es imposible irse sin probar sus famosas tortillas rellenas, una merienda que combina sabor y tradición.

Por último, otra de las opciones es el Dique Campo Alegre, donde se puede pasar el día en modo camping, tomar mates a la orilla y disfrutar de la tranquilidad del paisaje.

Estas propuestas no requieren más que unas horas de viaje y un presupuesto reducido, pero garantizan aire libre, buena comida y el encanto único de los paisajes salteños. Porque a veces, para desconectarse y disfrutar, no hace falta ir muy lejos.