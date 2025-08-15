¿Planes para el finde? La Feria Tope tendrá su 2° edición y llega a zona sur

Con el objetivo de brindar oportunidades tanto a los comerciantes como a quienes necesitan comprar diferentes artículos a precio bajo, la Municipalidad de Salta continúa realizando diversas ferias, al alcance de los vecinos de todas partes de la ciudad.

Es por eso que se acerca la segunda edición de la «Feria Tope», que será de liquidación con tope de precios, concretándose luego de una primera experiencia muy exitosa en el centro de la ciudad, desplazándose ahora a la zona sur.

Feria Tope se llevará a cabo este sábado 16 de agosto de 12 a 20 en el barrio Juan Pablo II, precisamente en calle Medina y Radio Chaco. Habrá más de 100 vendedores que ofrecerán promos y combos de productos variados de $2000, $5000, $10.000 y $15.000 como máximo.

Al respecto la subsecretaria de Espacios Públicos de la Municipalidad, Lourdes Roldán, compartió el entusiasmo por la concreción de esta feria: “Es la segunda edición, la primera nos sorprendió la cantidad de convocatoria y de ventas, por eso decidimos hacerla itinerante, llevarla por los barrios, tocándole ahora a zona sur”.

A modo de anticipo, indicó que “estaremos con más de 100 emprendedores y habrá absolutamente de todo, gente de la zona, con ropa, calzados, alimentos, repostería, ropa para niños, también cosas usadas pero en excelente estado”, mencionó por la pantalla de Multivisión Federal.

“Además habrá juguetes para el Día de Niño”