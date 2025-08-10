El Defensor General acompañó los actos centrales por San Lorenzo Mártir

El Defensor General de la Provincia y presidente del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, Dr. Martín Diez Villa, participó este domingo de las actividades centrales en honor a San Lorenzo Mártir, patrono de la localidad de San Lorenzo.

La conmemoración comenzó en horas de la mañana con la celebración de la Santa Misa en la iglesia parroquial, ocasión en la que autoridades provinciales, municipales y vecinos se reunieron para rendir homenaje al santo patrono.

En el marco de la ceremonia, el Defensor General recibió un diploma de reconocimiento por su aporte cultural a la localidad, por ser el autor de la letra del Himno Municipal a San Lorenzo. El reconocimiento, otorgado por el Programa de Coros y Orquestas —dependiente del Gobierno de la Provincia—, fue entregado por Carolina Pineda Andrade, Directora Artística de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta, instancia en la que también estuvo presente el intendente de la localidad, Manuel Saravia.

En esta ocasión la orquesta ejecutó por primera vez el Himno en San Lorenzo, marcando un momento de especial emoción para la comunidad.

Posteriormente, tuvo lugar el tradicional desfile, que reunió a numerosas agrupaciones gauchas, con la presencia del Gobernador Gustavo Sáenz a la cabeza. Las delegaciones, recorrieron las calles entre el aplauso de vecinos y visitantes, en un gesto que honra la historia y el espíritu de San Lorenzo.