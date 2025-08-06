Una concejal "genera un ambiente laboral conflictivo y estresante" denuncian en Campo Quijano

Esta tarde se conoció a partir de LaLlaveDelPortal que tres trabajadoras del Concejo Deliberante de Campo Quijano denunciaron destrato, gritos y gestos impropios por parte de de la concejal Lorena Torres (LLA). Inclusó en un momento habría intervenido la policía, asegura el medio antes citado.

"La forma en que la Concejal Torres se dirige hacia el personal genera un ambiente laboral conflictivo y estresante que imposibilita las tareas", señalaron dos secretarias administrativas del Concejo Deliberante quijaneño, quienes dejaron constancia del destrato y la intolerancia en el trabajo diario.

Es que según sostienen, la violencia verbal escaló ante una minima demora adminsitrativa en el envío de un proyecto al ejecutivo. "Se trató de un error involuntario pero inmediatamente se hicieron acusaciones. Los secretarios actuamos con la diligencia profesional esperada y sin incumplir nuestros deberes".

Debido a los incidentes el jueves pasado las fuerzas de seguridad habrían tenido que intervenir en el caso, "la concejal Torres me levantó la voz y me señaló con gestos inapropiados, pese a haberle respondido con respeto. Este tipo de conductas afectan el respeto y la armonía que deben regir en el trabajo legislativo", indicó una de las secretarias (VS).

Esto llevó a que ayer en sesión ordinaria se ventilaron episodios pasados, donde otro secretario renunció aduciendo la misma situación de maltrato. Si bien no se incluyó en la resolución, la falta de orden y respeto motivó que el cuerpo de concejales votara por mayoría la remoción de Lorena Torres como presidenta de las reuniones de Comisión.