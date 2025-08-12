Este fin de semana se vivirán dos competencias de alto nivel en el Club de Regatas Güemes

Los días 15 y 16 de Agosto próximo se disputarán en aguas del dique Campo Alegre, La Caldera, dos torneos de vela organizados por el Club de Regatas Güemes. Por un lado, la 2° Fecha del Torneo Regional del NOA, en su XXXIX edición, integrado por deportistas de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero, habiéndose ya disputado la primera fecha del año en el Dique El Cadillal, los días 05 y 06 de Julio pasado, que contó con una importante presencia de los navegantes salteños.



A su vez, se realizará la segunda fecha del Grand Prix Nacional de Snipe, luego del primer encuentro realizado en el Yacht Club Olivos, Bs As., el 22 y 23 de Marzo, donde también participaron tripulaciones locales.



En esta oportunidad se esperan contar con 60 embarcaciones en el agua, entre las categorías de Optimist, con chicos entre 7 a 14 años, ILCA, Pampero y Snipe, con la concurrencia de tripulaciones de Buenos Aires, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy y Caldera, Chile. De seguro que será una gran fiesta náutica en la que el Club de Regatas Güemes y su gente espera con ansias recibir a los competidores foráneos y compartir exigentes competencias y momentos amenos de camaradería entre los asistentes.

Apoyo de empresas locales

EL CRG agradece la colaboración de empresas locales para llevar a cabo un evento tan importante para el deporte de Salta, como es Cerveza Salta, Coca Cola, Cosalta, Río Uruguay Seguros, La Florida, Antares, Estación de Servicios Visión S.R.L. y el Ministerio de Turismo y Deportes de la Provincia de Salta. Sin todos ellos, no sería posible el despliegue de tan reconocido evento.

Escuela de Vela



Anualmente el Club de Regatas Güemes dicta el Curso de Iniciación a la Vela, con la duración de 5 fines de semana, estando programado su inicio este año para el día 02/11. A su vez, cuenta con la Escuela de Vela Miguel Triggiano para niños de 7 a 14 años que se introducen al mundo de la vela a través del Optimist, una embarcación pequeña de una sola vela y un tripulante. Las actividades se desarrollan todos los sábados de 15 a 18 hrs en el predio del Dique Campo Alegre. Para mayor información consultar en forma presencial o por Instagram @crgescueladeoptimist o @clubderegatasguemes.

Fundación Fe y Alegría



En esta oportunidad acompaña también al evento la Fundación Fe y Alegría, que es una ONG Jesuita Internacional que, a través de la educación popular, transforma la vida de personas, familias y comunidades en contextos de vulnerabilidad. El objetivo de su propuesta socioeducativa es la transformación personal y comunitaria de las personas que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad en Argentina.