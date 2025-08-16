Más de 60 casos de "histeria grave" ingresaron al Ragone: ¿Qué es y cómo se trata?

En el Hospital “Dr. Miguel Ragone” se registraron más de 60 ingresos por histeria grave durante el primer semestre de 2025, una cifra que generó inquietud en la comunidad y los profesionales de la salud. Para entender de qué se trata este diagnóstico, InformateSalta dialogó con el Dr. Gustavo Vacaflores, médico psiquiatra.

“Es una denominación muy antigua que ha ido cambiando a lo largo del tiempo"

“Es una denominación muy antigua que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Originalmente se asociaba con posesiones o conductas extrañas, y luego con alteraciones orgánicas que no se confirmaban en estudios clínicos. Hoy se clasifica como trastorno conversivo o disociativo”, explicó Vacaflores. Según detalló, estas crisis pueden manifestarse como desmayos, episodios pseudoconvulsivos, ira o alteraciones del comportamiento, siempre en respuesta a situaciones de tensión o conflicto.

El especialista aclaró que, pese al término “histeria”, no se trata de un diagnóstico frecuente en la práctica actual y que, en general, se resuelve mediante psicoterapia.

“El tratamiento farmacológico no es necesario como norma; solo en casos puntuales se puede indicar medicación para controlar síntomas específicos”, señaló. La intervención temprana permite que el paciente se recupere y se reinserte en su vida cotidiana normalmente.

Vacaflores destacó la importancia de no estigmatizar estas crisis y de comprender que son expresiones de la mente a través del cuerpo. “A veces se dice que no existe la histeria sin auditorio, porque la crisis se manifiesta para que alguien la vea. Pero no es algo que indique un riesgo grave para la mayoría de los pacientes”, aclaró.

Finalmente, el psiquiatra resaltó que, aunque estas crisis llamen la atención por su dramatismo, las emergencias psiquiátricas de mayor gravedad corresponden a casos de consumo problemático de sustancias, intentos de suicidio o trastornos psiquiátricos severos, que requieren atención especializada.