Incrementaron las acciones preventivas en Rivadavia por las adicciones en comunidades

El Gobierno de Salta avanza en un plan para prevenir y atender el consumo de sustancias en jóvenes de comunidades originarias, especialmente en Coronel Juan Solá (Estación Morillo). Diversas instituciones públicas trabajan junto a representantes wichí para diseñar estrategias comunitarias que sean sostenibles y respondan a las necesidades locales.

En la última reunión participaron autoridades municipales, del Ministerio de Salud Pública, Desarrollo Social, el hospital local y líderes de las 24 comunidades wichí del área. Se destacó la importancia de un trabajo conjunto que involucre a la familia, la escuela y los distintos sectores del Estado.

Se puso énfasis en la capacitación docente para prevenir consumos problemáticos en el ámbito educativo y en la creación de espacios deportivos y artísticos que ofrezcan contención a los jóvenes. Los caciques expresaron su compromiso para colaborar y trabajar directamente con las familias, buscando sacar a los niños de esta problemática.