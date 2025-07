Muerte de Lucas Mercado: Imputaron a dos mujeres policías, por encubrimiento y falso testimonio

Lucas Mercado perdió la vida el 3 de enero luego de haber buscado asistencia en el hospital psiquiátrico Miguel Ragone. Al lugar llegó junto a su madre y ante la demora, por su estado, salió hacia la avenida, lugar donde fue subido o subió a un móvil policial, pasada un par de horas y mientras sus familiares lo buscaban por la zona, su mamá volvió al nosocomio alertada por la misma policía y fue ahí que descubrió que su hijo estaba muerto.

Desde entonces su madre y su familia, en medio del dolor y el desconsuelo, buscan Justicia por Lucas que solo requería asistencia médica y encontró la muerte.

En la noche del jueves familiares y amigos se juntaron para marchar en la plaza 9 de Julio pidiendo a viva voz, Justicia.

Beatríz, tía de Lucas tomó la palabra durante la marcha y confirmó nuevas imputaciones "La causa tiene nuevas novedades que son las imputaciones de Nancy Gómez y Patricia Robles, imputadas por encubrimiento, falso testimonio y por no cumplir con los deberes de funcionario público. Ella relataron que mi sobrino entró con vida, de pie caminando al Ragone y en realidad eso no pasó, entró muerto".

La mujer aseguró: "Él había muerto frente al hospital, lo agarraron, lo tiraron en la camioneta, después fueron y ellas cuando vinieron en el segundo móvil presenciaron todo eso, porque ellas estaban con estos tipos, entonces fueron y los tiraron así muerto, y después hicieron todo lo que paso después, que siempre relatamos, que pasaron los 45 minutos, que tocaban la puerta y que nadie los atendía".

"Lucas entró caminando, de repente se desvaneció y por eso tenía el golpe en la cabeza, pero cuando llegó el cuerpo a casa nosotros vimos todos los golpes, que estaba esposado, que tenía envuelto un pañal entero en la parte del tórax, justamente el muere por asfixia mecánica por sofocación".

Los principales acusados son los policías Gonzalez Federico, Ruiz Pedro Sebastián y Cristina Portal, imptuado por vejaciones agravadas por la violencia y homicidio culposo.

A su vez adelantó que en breve la causa será elevada a Juicio, según le manifestó el Fiscal a cargo: "Estaban definiendo la hipótesis, gracias a todo este tiempo y los testigos, del médico que confirmó la hora que murió, se pudo constatar que había más involucrados".

Entre lágrimas Beatriz dijo "Pedimos Justicia, hasta el día de hoy nos sigue doliendo. Él no podía morir de esa manera, él solo fue a pedir ayuda, no estaba gritando en la calle como un loco, andaba con su mamá, su hermano y con mi sobrina y mi cuñado. No puede ser que uno lleve a alguien a un Hospital y termine de esa manera".

Por ultimo dijo a través de Norte Noticias Salta que podrían haber más imputados: "Hay algunas alteraciones sobre algunos libros de la causa. Tenemos una leve esperanza que salga las cosas como esperamos. Están con licencia, o sea que están cobrando un sueldo y todo, están esperando que se eleve a Juicio, por eso estamos haciendo esta marcha para que tengamos la respuesta ya y que estas personas no estén libres. Que Lucas pueda descansar tranquilo y nosotros tengamos un poco de paz".