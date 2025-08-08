Rosario de Lerma refuerza el acompañamiento a personas con adicciones

Rosario de Lerma refuerza el acompañamiento a personas con adiccionesInterior08/08/2025
La Municipalidad de Rosario de Lerma impulsa el Programa de Acompañamiento Móvil de Adicciones Comunitario (AMAC), una iniciativa integral destinada a apoyar a personas que atraviesan problemáticas de consumo con el objetivo de brindar contención y herramientas concretas.
En este marco el municipio puso a disposición un equipo de profesionales capacitados para orientar y acompañar a quienes enfrentan problemáticas vinculadas al consumo problemático de sustancias o a la salud mental. Desde la comuna remarcaron que el acceso al programa es gratuito y confidencial.
Las autoridades locales recordaron que cualquier vecino que necesite ayuda, o tenga un familiar atravesando una situación compleja, puede comunicarse al 3874 844 444. El equipo interdisciplinario está disponible para brindar contención, escucha activa y orientación personalizada.