Aduana secuestró más de 3000 encomiendas en Salta y otras provincias

Desde la Dirección General de Aduanas y en el marco de trabajo con la Mesa de Fronteras se informó que incrementarán los controles en nueve provincias, entre las que se encuentra Salta para combatir el narcotráfico.

En base a estas medidas, se realizó una serie de operativos en distintos puntos del país en los primeros días de agosto, en los que incautó casi 3.000 encomiendas que buscaban comercializar mercadería ingresada de contrabando.

Entre los objetos incautados se encuentran sustancias estupefacientes como marihuana y hojas de coca; electrodomésticos y artículos electrónicos, cubiertas, indumentaria, calzado, termos, artículos de bazar y perfumes.

Los operativos se realizaron en las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Misiones, Formosa, Corrientes, Jujuy, Salta, Entre Ríos y Santa Fe, sobre medios de transporte en distintos puntos de las rutas nacionales 9, 14, 34 y 50 y en depósitos urbanos de empresas de logística.

Como resultado de los operativos, se secuestraron 2.839 bultos con irregularidades descubiertas mediante métodos no intrusivos como escáners y perros entrenados.